65 yaş aylığında şartlar değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve engelli aylığı bağlanmasına yönelik düzenlemeyi değiştirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, artık yaşlılık aylığında aynı hanede yaşayan tüm kişilerin gelirine bakılmayacak. Engelli aylığı bağlanmasında ise “puanlama” formülü kaldırıldı, hanede yaşayanların kişi başına düşen aylık ortalama gelirine bakılacak.

Yönetmeliğe göre artık 65 yaşını doldurmuş kişilerin aylığa hak kazanabilmesi için sadece eşinin ve kendisinin gelirine bakılacak. Eşi ve kendisinin geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olanlara 65 yaş aylığı bağlanacak. Eşlerin aynı evde yaşayıp yaşamadığı da dikkate alınmayacak.

Yönetmelik değişikliğiyle engelli aylığı bağlanmasında kullanılan “puanlama” formülü de kaldırılırken kişilerin harcamaları, gelirleri ve servetlerine bakılarak yapılan hesaplamaya son verildi. Yeni düzenlemeyle engelli aylığı için aynı hanede yaşayanların kişi başına düşen aylık ortalama gelirine bakılacak. Bu tutar net asgari ücretin üçte birinden azsa engelli aylığı bağlanacak.