65 ve üzeri vatandaşlarla 18 yaşından küçükler unutuldu mu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kontrollü normalleşme kararların detayları İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle duyuruldu. Genelgeye göre 65 yaş üstü ve 18 yaş altı milyonlarca kişi şehirlerarası seyahat yapabilirken aynı imkânı şehir içi ulaşımda bulamıyor.

Türkiye’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla hükümet tarafından açıklanan tedbirler kafa karıştırmaya devam ediyor. Independent Türkçe'den Efe Altay'ın haberine göre, 65 yaşındaki bir diş hekimi, İstanbul'da yaşayan çocuklarını görmek için trenle yolculuk yaptı. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı hızlı trenle İstanbul'a ulaşan sağlıkçı, aynı bakanlık çatısı altında çalışan Marmaray’ı kullanmak isterken binmesine izin verilmedi. Güvenlik görevlilerinin geçmesine izin vermemesinin nedeni ise şehir içinde toplu taşımayı kullanmasına getirilen yasak. Oğlu ile Söğütlüçeşme durağında dakikalarca görevlilere dil döken ve iki doz aşısını olduğunu da belirten diş hekimi bir türlü bariyerleri aşamadı.

Aynı durum 18 yaş altı çocuklar için de geçerli; anne ve babalarıyla toplu ulaşım araçlarını kullanarak şehirlerarası seyahat edebiliyor ama şehir içinde toplu ulaşımı kullanamıyorlar.

Genelgede 65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar için düzenleme yapılan madde şöyle:

"Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır."

Örneğin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın çatısı altında hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) hızlı treni ile İstanbul’a seyahat eden söz konusu yaş gruplarından bir kişi, aynı bakanlığın bünyesi altında çalışan Marmaray’ı kullanarak evine veya gitmek istediği yere ulaşmıyor.

Öte yandan Bakanlığın uygulamasında toplu taşıma yasağıyla ilgili şu istisna da yer alıyor:

"Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır."