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65 paket bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da evinde 65 paket halinde yaklaşık 250 gram bonzai ile yakalanarak gözaltına alınan Gökhan Cincioğlu, tutuklandı

22 Şubat 2018 20:23

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da evinde 65 paket halinde yaklaşık 250 gram bonzai ile yakalanarak gözaltına alınan Gökhan Cincioğlu, tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökhan Cincioğlu\'nun uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ederek özel harekat polisleri ile Canik ilçesinde bulunan Soğuksu mahallesinde şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 65 paket halinde yaklaşık 250 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan Cincioğlu, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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