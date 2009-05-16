65 milyon Euro'ya Real'e!

İlgili haberler

Sir'den geçip 'yar'e varıyor

Real Madrid'de Perez aday

Perez'in Real Madrid kulübü başkanı seçilmesi halinde, gerek Kaka gerekse kulübü Milan ile anlaşmaya varıldığı, Brezilyalı futbolcunun 5 yıllığına Real Madrid'e geleceği belirtildi.Kaka için İspanyol kulübünün İtalyan kulübüne 60 ila 65 milyon arasında bonservis bedeli ödeyeceği, Brezilyalı futbolcuya ise sezon başına 8 ila 9 milyon Euro arasında bir ödeme yapılacağı ileri sürüldü. Kaka'nın reklam haklarının yüzde 50'si Real Madrid kulübüne ait olurken, futbolcunun menajerliğini yapan babasına ödenecek komisyonun henüz belirlenmediği ifade edildi.Öte yandan Perez'in, futbol dünyasının yıldızlarını Real Madrid'te toplayacağına ikna olan İspanyollar, Kaka ve Bayern Münih'ten Frank Ribery'nin transferlerinin şimdiden tamamlandığını sırada Manchester United'tan Cristiano Ronaldo'nun bulunduğunu iddia ediyor.Perez'in başkan seçilmesiyle birlikte yapacağı translerler,Perez'le beraber ikinci bir Los Galacticos dönemi mi başlıyor?" şeklinde yorumlanıyor