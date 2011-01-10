6.5 milyon emekliye eksik zam

T24- 6.5 milyon emeklinin Ocak zammı torba tasarısına takıldı. Tasarı çıkmadığı için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı zam müjdesi Şubat ayına kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak maaşında yüzde 2.7’lik zamla yetinecek.



Başbakan Erdoğan’ın Ekim ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıkladığı ‘zam müjdesi’ torba tasarı Meclis’ten geçmediği için Şubat ayına kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, hürriyet.com.tr’nin sorusu üzerine, “Emeklilerimiz merak etmesinler, tasarı 17 Ocak’a kadar yasalaşmazsa maaşlarına geçmiş 6 aylık enflasyon oranında zam yapacağız. Ama Şubat ayında farklarıyla birlikte zamlı maaşlarını alırlar” dedi.



En düşük maaşa 60 Lira



Başbakan Erdoğan Ekim ayında partisinin grup toplantısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde vermişti. Maaşı en düşük emeklilere 60 lira zam açıklayan Başbakan, maaşı 1500 liranın üzerinde maaş alanlara da yüzde 4 zam yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan, “Altı aylık enflasyon daha düşük oranda çıksa dahi yüzde 4 oranında artış aynen geçerli. Bir başka ifadeyle 2011 yılının tamamında emekli aylıklarını yüzde 4 ila yüzde 21.7 oranında artırıyoruz” demişti.





63 Lira yerine 10 lira



Erdoğan, rakamsal olarak, en düşük emekli aylıklarına yıllık 80-91 lira arasında artış sağlanacağını belirtmişti. Böylece en düşük maaşı alan Bağ-kur tarım emeklilerinin ücreti 371 liradan Ocak ayında 434 liraya çıkacaktı. Ancak bu zam yetişmediği için, Bağ-Kur tarım emeklisi mevcut yasaya göre yüzde 2.7’lik enflasyon oranında sadece 10 lira zam alacak.



62 Lira yerine 17 lira



En düşük 648 lira alan SSK işçi emeklisi ise yasa yetişmiş olsaydı maaşı 62 lira artarak 710 liraya çıkacaktı. Ancak yasa yetişmediği için yüzde 2.7’lik artışla yani 17 lira zamla yetinecek ve maaşı 665 lira olarak alacak. Şubat ayında ise hem 45 liralık Ocak farkını alacak hem de Şubat maaşı 62 lira artacak.





1500’ün üzerindekiler ne alacak?



Maaşı 1500 liranın üzerinde olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri ise tıpkı memur emeklileri gibi Ocak ve Temmuz’da yüzde 4’er oranında zam alacaklar. Ancak yasa çıkmadığı için onlar da yüzde 2.7’lik artışla yetinecekler.



Memur ile ayrım kalkıyor



Memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur emekli maaşları arasındaki zam yöntemi büyük tepki yaratıyordu. Memur emeklileri tıpkı memurlar gibi Ocak ve Temmuz aylarındaki zamlarını gelecek dönem enflasyon tahmini üzerinden alıyordu. Enflasyon zamdan yüksek çıkarsa da enflasyon farkı kadar ilave zam alıyorlardı.



Oysa işçi ve Bağ-Kur Emeklileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği, zamlarını geçmiş 6 aylık enflasyona göre alıyorlar. İşte 12 Eylül Anayasa Değişikliği ile memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki uygulama da ortadan kalkıyor. Hükümet, uygulamanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan yasal düzenlemeyi ise Torba Yasa Tasarısı’na ekledi.

Halen Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan tasarının buradaki görüşmeleri tamamlandıktan sonra TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Tasarı Genel Kurul’da kabul görürse Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece işçi ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki zam uygulaması eşitlenecek. Buna göre tüm emekliler, Ocak ve Temmuz’da yüzde 4 zam alacaklar. Ancak Başbakan’ın müjdesi gereği düşük maaş alan işçi ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen 60 lira ilave zam yapılacak.

Eğer memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur emeklileri arasında uygulama eşitlenmeseydi; memur emeklileri Ocak’ta yüzde 4 oranında zam alırken; işçi ve Bağ-Kur emeklileri geçmiş 6 aylık enflasyon olan yüzde 2.7’lik zamla yetinmiş olacaklardı.



Torba çıkarsa maaşlar böyle olacak



Torba yasa tasarısı Şubat ayına kadar yasalaşırsa, SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin maaşları, ek ödeme dahil şöyle olacak:





