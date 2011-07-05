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65 KİLO EROİNİ YASTIKLARA GİZLEDİLER VAN (A.A)

05 Temmuz 2011 14:57

-65 KİLO EROİNİ YASTIKLARA GİZLEDİLER VAN (A.A) - 05.07.2011 - Van'da, başka illere tayin edilen memurlara ait ev eşyaları arasında uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik operasyonda, yastıklar içine gizlenmiş 65 kilo 127 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonu AA ekibi tarafından saniye saniye görüntülendi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilde görev yapan ve yaz döneminde başka illere tayin edilen memurlara ait ev eşyalarının nakliyesi sırasında, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, belirlenen şebeke üyelerini takibe aldı. Polis ekipleri, uzun süren takip sonunda, Yalı Mahallesi'nde yaşayan ve Van'dan İstanbul'a tayin edilen bir öğretmene ait ev eşyalarının arasına uyuşturucu yerleştirildiğini saptadı. Ev eşyalarının yüklendiği Y.K. yönetimindeki kamyoneti, Yalı Mahallesi'nden itibaren izlemeye başlayan narkotik ekiplerinin operasyonunu AA ekibi de saniye saniye görüntüledi. Yaklaşık yarım saat süren takibin ardından kamyonet, Van-Erciş karayolunda bulunan bir nakliye firmasına ait depoya geldi. Eşyalar, kamyonetten indirilerek S.B'ye ait kamyona yüklendiği sırada baskın düzenleyen ekipler, sürücüler Y.K. ve S.B. ile şebeke üyeleri olduğu iddiasıyla C.O, A.K, B.E, Z.G, M.Z. ve F.A'yı gözaltına aldı. Narkotik ekiplerinin, dedektör köpeği ''Zehir'' ile araçlarda yaptığı aramada, yastıkların içerisine gizlenmiş 65 kilo 127 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği bildirildi.

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