65 ilde sahte dezenfektan ve maske üretenlere 288 operasyon düzenlendi; 462 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 ilde düzenlenen sahte-izinsiz dezenfektan ve maske operasyonu gerçekleştirildi. 'Koronavirüs’ operasyonunda 462 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 ilde 288 operasyon düzenlediğini açıkladı.

Bakanlık, operasyonlarda 462 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlardan 192 kişiye adli, 124 kişiye idari işlem yapıldığını bildirdi.