640 milyon dolarlık adama idam

Ülkenin en büyük madencilik şirketlerinden Hanlong grubunun sahibi Liu Han, organize suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından idama mahkum oldu. Liu Han 640 milyon dolar servetiyle ülkenin en zengin isimleri arasında yer alıyordu.

Çin'de madencilik sektöründeki en büyük şirketlerden olan Hanlong Group'un sahibi Liu Han ve kardeşi Liu Vey'e, "organize suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından idam cezası verildi.

Liu Han 650 milyon dolar servetiyle ülkesinin en zengin 100 ismi arasında yer alıyor. Bu özelliğine rağmen işadamı Han ölüm cezasından kurtulamadı. Han'ın bir başka özelliği de, Çin'in eski istihbarat şefi Zhou Yongkang'la yakın ilişkisinin olması.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre Liu kardeşler, "adam öldürme, suç örgütü kurmak ve işletmek" suçlarından ölüm cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca Liu kardeşlerin mal varlıklarına el konulduğunu ve siyasi haklardan mahrum edildiğini açıkladı.

Çin'de son yıllardaki en büyük organize suç ve mafya soruşturmalarından biri olarak kabul edilen dava kapsamında 36 kişi, "cinayet, saldırı, adam kaçırma ve rüşvet" gibi suçlardan yargılandı.

Liu kardeşlerin yanı sıra sekiz kişinin daha idama mahkum edildiği, bunlardan beşinin iki yıl ertelemeli olduğu bildirildi. Sanıkların dördüne müebbet, 22'sine ise çeşitli hapis cezaları verildi.

Hapis cezası alan sanıklar arasında üç memurun da bulunduğu ve bunlara 11 ila 16 yıl arasında çeşitli hapis cezaları verildiği kaydedildi.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin en büyük özel girişimlerinden olan Hanlong Group'un, madencilik başta olmak üzere, enerji, finans, elektrik ve gayrimenkul sektörlerinde dev işletmeleri bulunuyor.