T24 LogoT24 Logo
Gündem

64 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-  HATAY'da 64 yıldan bu yana ayakkabı boyacısı, 75 yaşındaki Yaşar Cepni, boya sandığıyla yıllara meydan okuyor

22 Ağustos 2017 13:11

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-  HATAY\'da 64 yıldan bu yana ayakkabı boyacısı, 75 yaşındaki Yaşar Cepni, boya sandığıyla yıllara meydan okuyor.
Merkez Antakya İlçesi İstiklal Caddesi\'nde her gün ayakkabı sandığının başında sabırla müşteri bekleyen Cepni, mesleğini severek yaptığını söyledi. 6 çocuğunu ayakkabı boyacılığı yaparak evlendirdiğini belirten Yaşar Cepni, \"Eskinin kazancı daha iyiydi. Şimdi boyanın değeri yok, paranın değeri yok aslında emeğin değeri yok. Şu anda siftah yapmadığımız günler çok oluyor\" dedi. Hazır boyaların piyasaya çıkmasının ayakkabı boyacılığını olumsuz etkilediğini söyleyen Cepni, şöyle dedi:
\"Market hatta bakkallarda ayakkabı boyası satılmaya başlayınca işlerimiz hayli geriledi. Ancak ben zaten bu yaştan sonra başka bir iş yapamam. Gördüğünüz boya sandığı benim 64 yıllık emektarım, ekmek teknem. 11 yaşından beri ayakkabı boyacılığı yapıyorum ve o günden bu güne hala ayakkabılarını boyatan müşterilerim var. Aynı sıraya oturduğum arkadaşım da var. Doktor, hakim, Cumhuriyet savcısı da. Hala ayakkabılarını bana gönderirler, gelirler boyarım.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA  HATAYYaşar CepniMerkez AntakyaCaddesiCepniHazırAncakGördüğünüzAynıDoktorCumhuriyetHala

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24