64 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da 64 yıldan bu yana ayakkabı boyacısı, 75 yaşındaki Yaşar Cepni, boya sandığıyla yıllara meydan okuyor.

Merkez Antakya İlçesi İstiklal Caddesi\'nde her gün ayakkabı sandığının başında sabırla müşteri bekleyen Cepni, mesleğini severek yaptığını söyledi. 6 çocuğunu ayakkabı boyacılığı yaparak evlendirdiğini belirten Yaşar Cepni, \"Eskinin kazancı daha iyiydi. Şimdi boyanın değeri yok, paranın değeri yok aslında emeğin değeri yok. Şu anda siftah yapmadığımız günler çok oluyor\" dedi. Hazır boyaların piyasaya çıkmasının ayakkabı boyacılığını olumsuz etkilediğini söyleyen Cepni, şöyle dedi:

\"Market hatta bakkallarda ayakkabı boyası satılmaya başlayınca işlerimiz hayli geriledi. Ancak ben zaten bu yaştan sonra başka bir iş yapamam. Gördüğünüz boya sandığı benim 64 yıllık emektarım, ekmek teknem. 11 yaşından beri ayakkabı boyacılığı yapıyorum ve o günden bu güne hala ayakkabılarını boyatan müşterilerim var. Aynı sıraya oturduğum arkadaşım da var. Doktor, hakim, Cumhuriyet savcısı da. Hala ayakkabılarını bana gönderirler, gelirler boyarım.\"

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