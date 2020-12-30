64 yaşındaki denizci, yatından düştükten sonra saatlerce fenerli şamandıraya tırmanarak kurtarılmayı bekledi

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Queensland açıklarında yatından düşen 64 yaşındaki David Simpson, okyanustaki fenerli şamandıraya tırmanarak hayatta kalmayı başardı.

Avustralya acil durum servisleri, karaya vurmuş bir yat görünce denizde mahsur kalan adamı aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre yat bulunduğunda hâlâ motoru çalışıyordu ve içinde bir köpek ile telefon bulundu.

Tecrübeli bir denizci olan David Simpson, Channel Nine'a yaptığı açıklamalarda büyük bir dalga yatına çarptıktan sonra düştüğünü söyledi.

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı arama çalışmalarının sonucunda 64 yaşındaki Simpson bir fenerli şamandıraya tutunmuş halde bulundu.

Simpson'ın yatının 16.00 sularında karaya vurduğu, kendisinin ise 19.00 sularında bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, Simpson'ın sadece hafif yaralar aldığını ve ciddi bir durumu olmadığını ifade etti.