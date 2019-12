6.4 milyon hamburger 2.2 milyon film bileti

Turkcell, 2008 yılı boyunca 6 milyon abonesine 120 milyon TL avantaj sağladı. Genç Turkcell üyeleri 2.25 milyon kez ücretsiz film izledi, McDonald's'tan 6.4 milyon menüyü ücretsiz yedi.



Turkcell, 2008 yılı boyunca farklı marka işbirlikleriyle, abonelerine 120 milyon TL avantaj sağladı. 6 milyon Turkcell abonesine 1 yıl boyunca sağlanan avantajları, kamuoyu ile paylaşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Lale Saral Develioğlu, gnçtrkcll ve İşTcell'in ulaşım ve alışverişte sağladığı faydaların 75 ilde, 371 noktada, toplam 120 milyon TL'ye ulaştığını söyledi. Turkcell'lilere ses ve data iletişimi dışında hayatlarının birçok noktasında kazanç sağlayan hizmetler sunduklarını vurgulayan Develioğlu, tüketici güven endeksinde önemli bir düşüşün yaşandığı 2008 yılında toplam 800 farklı kampanya ile ekonomiye canlılık getirmeye gayret ettiklerini sözlerine ekledi.



Gnctrkcll'li en çok Issız Adam izledi, Big Mac menü yedi



Lale Saral Develioğlu, Genç Turkcell'in sağladığı faydaları şöyle anlattı:



Sinema kampanyası dahilinde 2008'de 2 milyon 250 bin bileti gnctrkcll üyelerine ücretsiz verildi. 4,5 milyondan fazla kez sinemaya gidildi ve bir yılda kampanyadan bir milyondan fazla farklı kişi yararlandı. 51 ilde, 186 sinemada yaklaşık 18 milyon TL fayda sağlandı.



Geçen sezon en çok Recep İvedik'i izleyen gnctrkcll'liler, bu sezon Issız Adam'ı tercih etti.

McDonald's kampanyasıyla 21 ilde, 110 noktada bir yılda 6,4 milyon ücretsiz menü verildi. Şu ana kadar kampanyadan 1 milyon 380 bin kişi yararlandı. Toplam 45 milyon 640 bin TL fayda sağlandı.



Gnçtrkcll'liler en çok cumartesi günleri bedava menü aldı ve en çok BigMac menüyü tercih etti.



Gençtrkcll giyim kampanyası kapsamında 13 marka ile işbirliği yapıldı. Aldo, Accessorize, Koton, Mavi Jeans, Collezione, Mudo, Collin's, Polo Garage, Hotiç, Lescon, Steve Madden, So Chic ve Seven Hill mağazalarında 26 milyon TL'lik fayda sağlandı. Bir milyon adet indirimli alışveriş yapıldı.



İşTcell 20 milyon TL fayda sundu



Develioğlu, İşTcell'lilerin avantajlarını sıraladı:



Turkcell, İşTcell'de müşterilerinin iş hayatını kolaylaştıran markalarla 20 milyon TL'lik fayda sundu. 6 ayda 350 milyon uçuş mili, 8,5 milyon kontör, 1,4 milyon dakika verildi, 19 milyon 610 bin TL fayda sağlandı.



İşTcell Shell kampanyası kapsamında 73 ilde bin 100 istasyonda yaklaşık 9,5 milyon TL fayda sağlandı. İşTcell'li şirketlere Aras Kargo'da yüzde 25, Avis ile ortak düzenledikleri kampanyada da İşTcell'lilere araç kiralamalarında yüzde 30 indirim fırsatı sunuldu.



Praktiker'den her 100 TL'ye 10 TL hediye çeki sunuldu. İşTcell'lilere finans ve para piyasalarını takip edebildikleri Matriks Mobile Professional'dan 3 aylık abonelik hediye edildi.



Boyner Turkcell'lilere yüzde 15 indirim sağladı.



Turkcell'e gelen gidenden çok



Turkcell Kurumsal İlişkiler ve iletişimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, Türkiye'de taşınan numara sayısının toplam hat sayısı içindeki payının yüzde 1,1 olduğunu belirterek, 'Yaklaşık 700 bin hat taşınmış. Turkcell'de gelen abonenin giden aboneden daha fazla' olmasını bekliyoruz'' diye konuştu.