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Spor

64 KİLODA TATAR ALTIN MADALYA KAZANDI KAYSERİ (A.A)

19 Eylül 2010 20:40

-64 KİLODA TATAR ALTIN MADALYA KAZANDI KAYSERİ (A.A) - 19.09.2010 - Dünya Bayanlar Boks Şampiyonası'nda 64 kiloda mücadele eden milli boksör Gülsüm Tatar, finalde Rus rakibini yenerek altın madalya kazandı. Tatar'ın bağlı bulunduğu Kayseri Birlikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, TSİ dün akşam final maçına çıkan Tatar'ın, Rus rakibini 13-1'lik ezici skorla yenerek şampiyon olduğu kaydedildi. Kulüp başkanı ve eski milli boksörlerden olan Faruk Hasetçi, sporcularının, Barbados'ta 7 Eylül'de başlayan ve bugün sona erecek şampiyonada, elemeler, çeyrek ve yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayarak finale yükseldiğini belirterek, ''Sporcumuz, finalde karşılaştığı Rus rakibine de ringi dar etti ve 13-1 gibi ezici bir üstünlük sağladı. Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuzu candan kutluyor, bu başarıyı Kayserililer'e ve bütün Türk halkına armağan ediyoruz'' dedi.

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