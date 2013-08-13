638 suikast girişimi atlatan Fidel Castro 87 yaşında

Küba’da Başbakan ve Devlet Başkanı olarak görev yaptığı 47 yılda 638 suikast girişimiyle karşı karşıya kalan, ancak hayatta kalmayı başaran efsanevi lider Fidel Castro 87. yaşına girdi.

Sağlık sorunları yaşayan Castro, yönetimi 2006’dan bu yana kardeşi Raul Castro’ya devretmiş durumda. Kamuoyunu önüne nadiren çıkan Castro’nun günlük işlere karışmadığı bilinse de halk üzerideki etkisi hala devam ediyor.

1926 yılında doğan Fidel Castro hukuk eğitimi aldığı sırada iktidar karşıtı öğrenci hareketlerinde aktif olarak rol aldı. Batista diktatörlüğünü yıkmak için bir kaç başarısız girişimde bulunduktan sonra Castro devrim mücadelesini kazanarak 1959’da başkent Havana’ya girdi.

Dünya siyasetinin renkli ismi

Bu süreçte kardeşi Raul Castro ve Ernesto Che Guevera en büyük destekçileri oldu.

Önce Başbakan sonra da Devlet Başkanı olan Castro, köklü değişikliklerle ülkede komünist sistemi hayata geçirdi. Küçük bir ülkenin başkanı olmasına rağmen Castro Amerikan karşıtı tutumu ve kişisel karizmasıyla dünya politikasında önemli bir yer edindi.

638 suikast girişimini atlattı

Küba'da, 1959'dan, sağlık nedenleriyle iktidardan ayrıldığı 2006 arasındaki döneme kadar 638 suikast girişimiyle karşı karşıya kalan Fidel Castro, "en çok suikast girişimine maruz kalan kişi" olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.