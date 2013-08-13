T24 LogoT24 Logo
Dünya

638 suikast girişimi atlatan Fidel Castro 87 yaşında

Tam 638 suikast girişimini atlatan eski Küba lideri Fidel Castro 87’nci yaşını kutluyor

13 Ağustos 2013 15:55

Küba’da Başbakan ve Devlet Başkanı olarak görev yaptığı 47 yılda 638 suikast girişimiyle karşı karşıya kalan, ancak hayatta kalmayı başaran efsanevi lider Fidel Castro 87. yaşına girdi.

Sağlık sorunları yaşayan Castro, yönetimi 2006’dan bu yana kardeşi Raul Castro’ya devretmiş durumda. Kamuoyunu önüne nadiren çıkan Castro’nun günlük işlere karışmadığı bilinse de halk üzerideki etkisi hala devam ediyor.

1926 yılında doğan Fidel Castro hukuk eğitimi aldığı sırada iktidar karşıtı öğrenci hareketlerinde aktif olarak rol aldı. Batista diktatörlüğünü yıkmak için bir kaç başarısız girişimde bulunduktan sonra Castro devrim mücadelesini kazanarak 1959’da başkent Havana’ya girdi.

 

Dünya siyasetinin renkli ismi

 

Bu süreçte kardeşi Raul Castro ve Ernesto Che Guevera en büyük destekçileri oldu.

Önce Başbakan sonra da Devlet Başkanı olan Castro, köklü değişikliklerle ülkede komünist sistemi hayata geçirdi. Küçük bir ülkenin başkanı olmasına rağmen Castro Amerikan karşıtı tutumu ve kişisel karizmasıyla dünya politikasında önemli bir yer edindi.

 

638 suikast girişimini atlattı

 

Küba'da, 1959'dan, sağlık nedenleriyle iktidardan ayrıldığı 2006 arasındaki döneme kadar 638 suikast girişimiyle karşı karşıya kalan Fidel Castro, "en çok suikast girişimine maruz kalan kişi" olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.

 

ETİKETLER

fidel castrokübadevrimchedoğum günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24