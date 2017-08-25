634 işçi Guinness'e girmek için ekmeğe salça sürdü

Enver Fatih TIKIR- Faruk KAHRAMAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, bu sene 50\'nci yılını kutlayan Tat Gıda\'nın düzenlediği ettkinlik kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek için 634 çalışan, \'En Çok Kişi ile Ekmek Üzerine Eş Zamanlı Ürün Sürme Rekor Denemesi\'ni gerçekleştirdi.

Tat Gıda\'nın 50. Kuruluş Yıldönümü Bursa\'nın Mustafakemalpaşa İlçesi\'ndeki fabrikalarında ilginç etkinlikler ile şölen havasında kutlandı. Fabrikada, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girilmesi için yapılan \'En Çok Kişi ile Ekmek Üzerine Eş Zamanlı Ürün Sürme Rekor Denemesi\' başarıyla sonuçlandı. Hazırlıkları günler önce başlayan rekor denemesi çalışmaları kapsamında fabrikada çalışan 635 kişi önceden hazırlanan alana, Guinness World Records Merkezi ile canlı yayın bağlantısı kurularak teker teker sayılarak alınıp üzerinde salça, ekmek ve bıçak bulunan masaların çevresine teker teker yerleştirildi. Guinnes yetkilisinin canlı yayında kuralları hatırlatması sonucu startı verilen derneme sonrasında katılımcılar, 30 saniye boyunca dilim ekmeklere salça sürdü. Havadan görüntülerin de alındığı rekor denemesi sonrasında kural gereği tüm salçalı ekmekler, şenliğe katılanlar tarafından tüketildi. Uzun bir inceleme sonrası Guinness\'in, 2013 yılında Fransızların, 435 kişinin katılımıile başardıkları rekorun kırıldığını duyurduğu açıklandı. Böylece Tat, 50. Kuruluş Yıldönümü\'nde Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeyi hak kazandı.

TAT GIDA\'DAN ÇİFTÇİYE DİJİTAL DESTEK

Rekor denemesi öncesinde açıklamalarda bulunan Tat Gıda Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan, yürüttükleri, \'Domatesin Önderleri\' projesi kapsamında tarımda dijitalleşmeyi sağlayan ve çiftçilere eğitim imkanı sundukları mobil uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak bu proje ile bir ilk gerçekleştireceklerini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Turan, \"Ülkemizde sanayi domatesi tarımının gelişimine öncülük eden bir markayız. \'Domatesin Önderleri\' projesinin, bizim için en önemli etaplarından birisi de tarımda dijitalleşme. Geliştirdiğimiz mobil uygulamalarla tarlaların takibi, çiftçilere online eğitim verilmesi, bitki gelişiminin izlenmesi, çiftçilere online danışmanlık verilmesi gibi konularda dijitalleşiyoruz\" dedi.

Tat Gıda\'nın etkinlikleri kapsamında akşamda Ziynet Sali konser verecek.



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