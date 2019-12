63 Türk şairden 'Gazze Avazı'

Şairler Gazze’yi şiirleştirdi. 63 şairin ortaklaşa dizelerinden oluşan “Gazze Avazı” soruyor: Çocuklar neden yere düşmüş kırmızı bir gök...

“Gazze Avazı; uçağı olmayanları uçaklarıyla bombalayanlara, topu olmayanları toplarıyla bombardımana tutanlara, silahı olmayanları silahlarıyla vuranlara, vicdanını, ırkçılık, milliyetçilik ve bağnazlığa satanlara, dünyanın toprağını bir türlü paylaşamayanlara, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere ayrım gözetmeden tüm canlıları çıkarları uğruna katledenlere karşı da bir çığlık...” Gazze Avaz’ını yazan şairler ortak çığlıklarını bu sözlerle ifade ettiler. Haberin devamı“o zaman ben ‘onları’ değil, kendimi öldürdüm gerçi,dünya o kadar büyüktü ki çok küçük sandım o’nu”dünyanın çekirdeğini çitleyecekti çocuktam o anda közlenmiş kalbini yiyiverdi talmud!..kalbindeki dikeni çıkaramayan kardeşlerimingözyaşlarıyla birleşirse belki bu yangına bir avuç su olur diyeaklıma taş düşeli, saçma/sapan bir çocuk ve filistin yalnız taş duvar olalıorda, taş döşeli avlumuzda, nablus’taçizilmiş bir haritayla dönmesini bekledim babamın; kuyular taş dolalıoysa, zulme kurulmuş bütün saatler; her şey canevinden vurulmuşgözyaşlarını bombalıyorlar şimdikülden kentler içinde çırpınırken anne yürekleriderme çatma dualarıyla çekip gidiyor çekimser tanrılarkarnında bilyeleri ile çocuk olurum,sapanımın ucunda metal kuşlarütüldüğüm sokakta babam vuruluyor!bu bendeki son düş onu vurma!- ey zûlmü çoğaltan yec’uc mec’ucyalnızlığa tutsak sabi çığlıklar, kandillerde yakılan hıçkırıkebabil kuşlarına dönüşürse bu huruççatlayan kan taşına nasıl ve kimle yaklaşıresmer teniyle vahşi bir suç“oku, yaradan rabbinin adıyla oku”zulmetin kabuğunu kırkalbini kûh-i nurla d’okuAllah’ım, sen filistinli çocuğutaşlarını ve sapanını korutaşlar azizdir, sapan özgürlüktür, cennet yakındır anne gibi- korkma, annen yanında yatıyoruyuyor, ama taşlar uykusuzkırmızı bulutlar geçiyor bakson kez gördüğün bir oyuncak sana doğru geliyor: israil malı!ve bir parça kan düşüyor yere, nice yaraların hüznüyle yoğrulmuş...kara bir bulut, ıssız bir gece... bir umut, o kanla çocukların gözlerinde...akıp giden kan sanmayın, sizin gördüğünüz kırmızıbir devrin utancıdır riyakâr yüzlerde.akıp giden kan sanmayın, kan da susarbir çocuğun susuşudur, sustukça çoğalan utanç...akıp giden kan sanmayın, kan susmayacaktırbir çocuğun susmasıdır tarihinizdeki utançsen susunca askıya alır birileri senin yerine senin düşlerinibak! yine bozuk çalıyor plak ortadoğu alevlerinden:seni şeytanın dölü, seni belâ kumkumasıölüm ele geçiriyor gök gözlü gazze çocuklarının yüzünü- bana bak! robert gates, hillary clinton,barack obama dahil bu amerika cahilbu boktan abin, ya silah ya havyarbaşka şey öğretmemiş sana israilhançer denenir; en iyi benim kanımlahançer bilenir; en iyi benim sevdamlahançer sınanır; en iyi benimlehançeri kanatır; en çok benim acım…füze curnataları kuşların yerindesaçaklar huzursuz saçaklar susamışbirikmeye korkuyor yağmurçekiştiriyor akdeniz’i palmiyeler naratuzu gördükçe yara bağlıyor karalarçocuklar neden yere düşmüş kırmızı bir gökneden çatırdayan tuz kadın erkek, patlayan toprakbir hınçlı köstebek! hangi kuyulardan çekiyor gücünü deunutmayı seçiyor onun için su dağları yaratan iyiliğitarihin hangi dibine atmış kalbinin gözlerini?her fidan kırıldıkça bin mısra kanamaktakan kalabalığı aklımızın çukurunda ölmeye büyümüş bir hayret...filistinli çocuk masum israilli olan dabüyümesin çocuklar bir gazze olacaksaiy’ettim; bush’un kafasına / bin tane pabuç attım.fakat çaresiz - / kılıyor beni / gazze / orda ölüyor / torunum.bir yardım umar babası duymaz mı kimseciklerhani kuşlar hani bulutlar koptu uçurtmanın ipialtı yaşında halid velvil, kanlar içinde gömleğigazze’de, top oynuyor askerler!çocuklar kanıyor; ah çocuklar! vah çocuklar!papatyalar umursamaz küçük bombalarıbir çocuk her zaman büyüktür bir devlettenbu zulüm karşısında bir şairin çığlıklarındamezarlara mevzilenir aşk’ınaşk’ın ölüm askerleri...dünya vurgunu gözleriyok hükmünde mi olacak onların,onlarsız mı vuracak yeryüzüne yıldızların ışığı,ılık tıpırtısı güz yağmurlarının.güneş pas tuttu; farkında mı göğün yüzüsekiz başlı dragonun gettosundayaşadılar hem diri, hem ölüah... daha çok alanımız olsa keşke sözcüklerden(bir çiçek görsemaklım dolu çocuk olur akşamçöker karanlığa örtülü büvelek mahkumlarıçirkin bir buluttur korkuya ihanet...)ahtapot kolları yırttı karanlığıbarutla iftar etti emzikli annelerana sütüne bulanmış son nefeslerbir kanlı kundak içinde düştü istanbul’un kalbinebebek kanı göğe akar, bebek kanı intikam kokaramma, değmeden karnımıza bıçağın ucuve göğümüz kızarmadan dehşetin nefesiyledaha nice daha nice daha nice susacağız!yeter! gazze yaralı bir kuş, göğsümden kalkantaş olsun çocuk; duyarsız yürekler sapanınaal benim esnekliğimi de kat, fırlat fırlatabildiğin kadaracının ince yollarını, özgürlüğe...bir sabahlık gibi uyanmadı hiç, motaz udave çok çocuk, çok çocuk...- arabım... boylu boyunca uzanan ölünü seviyorlar yalnızcaesmer bir çocuk gül gibi parıldayan yarasıyla düşüyor toprağaen anlamlı taş, şiirdeki değil, elindekiydi çocuk...kandan koyudur merhametin alnındaki kirgözleri bağlı değil, kör; bağa muhtaçsa bekir...çocuk katillerinin yarattığı tufanalnının çatına yazıldı uygarlığın!bu hangi hayvan? bu hangi hayvan?çocuk salkımlarını toplamaz insan olanben, bir afgan, bir ıraklı; filistinli bir anne…çocuğumu öldürürler; tanrı esirgemez; niye?akdeniz yürüsün kızıldeniz kan revan basra yaralıtanrılar ırmaklar kucaklasın gül yüzlü çocuklarıkanlı ellerin yaşamdan kopardığıbir çocuğum şimdi gazza’debir kuşa kaptırdım kalbimin bir ucunubir ucu bende kaldı kuş uçtu gitti ta uzaklaraşaşılacak şey kalbimin bende kalan ucuylabir gökkuşağı kuruldu aramızda gazze’deki çocuklarlabir sabah, küle bulanmış gazze’denamlunun ucunda göveriyor kan çiçeğidamağın pembe şekerindeki sevinççocuklar, mavi ve sürgün, gül yanığıfilistin güz yaprakları gibi,adı eksik çocuklardı / tamam iken sığ soluk...ayakların arasında hışırtıyla ezildi.havada kaybolmuş çocuk kokusuince beden / tenleri / örter ama, kocaman-kundak diye bildiği / anne sütü toprağı!çocuk ol bakalım sen de gazze’deçocuk olabilecek misin ey moşeyazılan yazılardan alınan azıklardan boyanan bir gülbir gül kalkıyor şimdi ortadoğu’nun kalbindengelin tellerinden taşan sevinç olmasın çocuklar ölecekseorada, parçalanmış bir zıbında doğmalı insanlık bir daharuhumu mülkün arsızları kuşattı.dinmiyor dalgın nüshalarda çölün kanaması!babaların kolları kısa kalmışçocukların üstünü örtememiş anneler- kundağımı bozdum! dilimi koydum dişlerimin yerine!kevgirler mi, en dolu yanlarım!her defasında kışkırtılmış soğanlar bıraktım kapılarına!ölelim! ve bitsin bu karahummalı hayatgazze’nin tayları kırılıyor bir bir; bir ananın emzirdiği çocukvatan adına sırtından bıçaklarken bir başka ananın çocuğunuve masumların gözyaşı üzerine kurulmuş uygarlığımızdalgalanırken bayrak niyetinebabalar, kahraman yetiştirdik diye öğünecekler.seni sevmiyorum beyaz insan!karalara büsbütün boyanmışlığım bundan...kan olmasın diye bütün kelimelerin altındavicdanımı ve namusumu bağlıyorum gazze’deki çocuğun gözyaşlarınayine Kerbela, yine matem, çocuklar şehityetiş Hazreti Şah’ım yetiş eyle niyazzalimin her yerde adı yezit, kavmi yezitGazze yanık, Gazze susuz, Gazze avaz avaz- o bıçağı saplayacağım yüreğimeyitireceğim hiçbir şey yokdüşlerimi yanıma aldım, değişimin mahşerineya insan kalmak ya da onursuz bir dünya!A.Hicri İzgören, Abdülkadir Budak, Adnan Gül, Ahmet Günbaş, Ahmet Uysal, Ali K. Metin, Altay Ömer Erdoğan, Aydın Şimşek, Bedrettin Aykın, Beşir Sevim, Betül Tarıman, Bülent Güldal, C. Mehmet Eren, Cafer Keklikçi, Cuma Duymaz, Emel İrtem, Emir Özsoy, Ercan Y. Yılmaz, Eren Aysan, Fatih Yavuz Çiçek, Fergun Özelli, Fuat Çiftçi, Gülümser Çankaya, Güngör Gençay, H. İhsan Sönmez, Hamdi Özyurt, Haydar Ergülen, Hayrettin Geçkin, Hayri K. Yetik, Hidayet Karakuş, Hulki Aktunç, Hülya Deniz Ünal, Hüseyin Alemdar, Hüseyin Peker, İbrahim İspir, İhsan Topçu, Kadir Aydemir, Koray Feyiz, M. Mahzun Doğan, Mehmet Sarsmaz, Murat Soyak, Mustafa Erdem Özler, Mustafa Ergin Kılıç, Mustafa Nazif, Mustafa Ökkeş Evren, Nisan Serap, Nurduran Duman, Onur Caymaz, Oresay Özgür Doğan, Özcan Erdoğan, Perihan Baykal, Said Ercan, Selahattin Yolgiden, Serap Erdoğan, Serdar Ünver, Sina Akyol, Sinan Özdemir, Süavi Kemal Yazgıç, Şehmus Ay, Tekin Gönenç, Volkan Hacıoğlu, Yaşar Bedri, Yelda Karataş.