6.3 milyon araç sahibine ceza yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, ülke genelinde yaklaşık 22 milyon araçtan 6.3 milyonunun egzoz muayenesi yaptırmadığını açıkladı.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, bakanlık araç sahiplerini önce uyaracak, ardından egzoz muayenesini yaptırmayanlara 1206 lira ceza gönderecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye’de dört kirleticiden kaynaklı hava kirliliği sorununu çözdüklerini söyledi. PM10 adı verilen partikül kirliliği kaynaklı sorunun çözümü için bir dizi önlem aldıklarını anlatan Öztürk, bu kirliliğin en önemli nedenlerinden birinin egzozlar olduğunu vurguladı. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Öztürk, ülke genelinde yaklaşık 22 milyon araçtan 6.3 milyonunun egzoz muayenesi yaptırmadığını açıkladı. Öztürk, bunun için nasıl bir çözüm bulduklarını ise şöyle anlattı:

Kamu-özel dinlemeyeceğiz

“Egzoz kaynaklı kirliliği ortadan kaldırdığımızda PM10 kriterlerine göre hava kirliliğinde yüzde 30’a yakın bir iyileşme sağlayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜVTÜRK ile çalışma yaptık ve 1 Ocak 2018 itibariyle onlardan trafiğe kayıtlı tüm araç listesini aldık. Bizim elimizde ise muayene yaptıran araç listesi var. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden iki listeyi çakıştırdığımızda kimlerin muayene yaptırmadığını net bir şekilde gördük. Şimdi bu listeyi ilan ederek, araç sahiplerini önce uyaracağız. Bir ay da süre vereceğiz. Bu süre içinde muayenesini yaptıran hem cezadan hem de havayı kirletme sorumluluğundan kurtulacak. Ama muayenesini yaptırmayana bin 206 lira para cezası göndereceğiz. Kamu, özel dinlemeyeceğiz. Egzoz ölçümlerini bakanlık merkezden online izliyoruz. Bu sistemde ölçüm sonuçlarına müdahale edilemiyor, olumsuz araç olumlu çıkamıyor.

Egzoz tozu filtrelenemiyor

Araba egzozundan çıkan tozun boyutu 2.5 mikrometre çapında. Soluduğun zaman doğrudan ciğerine ulaşıyor. Çünkü burun 5 mikrometrenin üzerini filtre edebiliyor; altındakini edemiyor. Dolayısıyla egzozdan çıkanı soluduğun an doğrudan ciğerine kadar gidiyor ve zarar veriyor. Bu kirleticilerin kontrol edilmesi lazım. Şehirlerde yaşlı toplu taşım araçlarının kullanımı da mutlaka kısıtlanmalı. Bunun için belediyelere yazı gönderiyoruz.

Binalar rüzgara göre yapılacak

Bir de şehirlerde ölü noktaları, hareketsiz noktaları bitirmeliyiz. Şehirde hava hareketli olursa kirlilik de minimum seviyede olur. Ama hareketsiz olursa kirli hava birikir. İmar planlarında hava koridorlarının, hakim rüzgar yönlerinin dikkate alınması için mevzuat değişikliği çalışması başlattık.”

Yalıtım yaptırın, 3 yılda kara geçin

Havamızı kirleten bir başka neden de ısınma amaçlı kullanılan kömürler ile yalıtımsızlık. Yalıtım yaptırarak ısınma faturasını yüzde 30 düşürmek mümkün. Böylece yalıtıma harcanan para üç yılda kendini amorti eder, garanti veriyorum. Sonrasında kara geçersiniz. Havayı değil, mekanı ısıtmalıyız. Yalıtım seferberliğiyle enerji savurganlığına son vermek istiyoruz. Buna da kendi binamızı yalıtarak başladık. 2 ay içinde metrekare başına 140 kilovatsaat olan enerji tüketimini 100’ün altına indireceğiz. Sıfır atıkta olduğu gibi Türkiye’ye örnek bir bina olacak. Isıtma, soğutma, pişirme, aydınlatma, havalandırma hepsi dahil yüzün altına indireceğiz.”