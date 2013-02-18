63 kişinin öldüğü tekne kazasında kaptan, yolcuları boğmaya çalışmış!

İzmir’in Menderes ilçesi sahilinde 6 Eylül 2012 tarihinde batan teknede 36’sı çocuk 63 ‘umut yolcusu’nun can verdiği olayla ilgili dava açıldı. İddianamede, tekne kaptanının, sahile çıkmaya çalışan bir kazazedeyi, ‘kendilerini ele vermesin’ diye başını suya bastırarak boğmaya çalıştığı da yer aldı.

İzmir Menderes, Ahmetbeyli sahilinde, yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isteyen 36’sı çocuk 63 kişinin bindiği teknenin 6 Eylül’de batmasıyla yaşanan facia nedeniyle 3’ü Türk, 3’ü Suriye uyruklu 6 sanık hakkında dava açıldı.

63 kişinin can verdiği olayla ilgili, teknenin kaptanı Burhan Yılmaz, yardımcıları Mustafa Mucuk ve Hacı Çoban ile Suriye uyruklu Sezar İbrahim, Milat Korkis ve Muhammet Mardini hakkındaki dava dosyasına, bilirkişi Erhan Öztürk’ün raporunda belirttiği, “Sadece kilitli büyük kamaradan 60 ceset çıkarılmıştır. Teknenin yolcu taşıma kapasitesi 33 kişidir” görüşü damga koydu.



64 kez ömür boyu



Savcı Kazım Yıldız’ın iddianamesinde ise kaptan Burhan Yılmaz’ın, karaya çıkmaya çalışan kazazedelerden Hüseyin Şabaz’ı, kendisini ele vermemesi için başını suya batırarak öldürmeye çalıştığı yer aldı. Bu nedenlerle Yılmaz hakkında 36 yılı ağırlaştırılmış 64 kez ömür boyu ve 18 yıl, Mustafa Mucuk hakkında 36’sı ağırlaştırılmış 63 kez ömür boyu ve 18 yıl, Sezer İbrahim, Milat Korkis, Hacı Çoban ve Muhammet Mardini haklarında da 18’er yıl hapis cezası istendi. Sanıklar önümüzdeki aylarda hâkim önüne çıkacak.