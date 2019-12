63 gün geçti, katili kayıp

Beşiktaş'ta çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 18 yaşındaki Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, kızının katilinin bulunamamasını protesto etmek amacıyla zanlının evinin kapısına siyah çelenk bıraktı.



Bahçeşehir Şelale Caddesi'nde toplanan baba Süreyye Karabulut ile ellerinde Münevver Karabulut'un resmini taşıyan lise öğrencileri ve bazı vatandaşlar, cinayetin işlendiği ileri sürülen villanın kapısına kadar yürüdü.

Kapının önüne siyah çelenk bırakan Süreyya Karabulut, acısının çok büyük olduğunu ifade ederek, "Kızım bu eve canlı olarak girdi, fakat cansız olarak çıktı. Ben öncelikle kızımın ruhuna bir fatiha okumak istiyorum" diye konuştu.



Duasının ardından konuşmasına devam eden Karabulut, buraya ilk kez

geldiğini belirterek, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Karabulut, çevrede oturan çok sayıda insan olduğunu, komşuların olay anında duyarsız kalmalarına çok şaşırdığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bu artık kamuya mal olmuş bir dava. Burada tek suçlu yok. Villanın etrafında oturan bir sürü insan var. Cinayet işleneli 60 gün oldu. Olay anı nasıl hiç kimse sesini duymuyor? Biz artık caniler yakalanıncaya kadar her ayın 3'ünde yakalanmalarını dillendireceğiz. Annesi Moskova'daymış. 60 gündür zanlı hala dolaşıyor. Ben ilaçlarla ayakta duruyorum."



Konuşmanın ardından gruptakiler bir süre evin önünde "Katiller halka hesap verecek", "Geç gelen adalet istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

Grubun villanın önünden ayrılışı sırasında otomobil garajının üzerindeki güvenlik kamerasını gören baba Süreyya Karabulut, basın mensuplarına "Her tarafta kameralar var. Nasıl oluyor da hiç kimse görmüyor? O taksi buraya nasıl giriyor? Hiç bir şeyi anlamadan o bavulları arabaya koyuyor ve Levent'e kadar nasıl gidiyor?" diye seslendi.



Sakarya’da alarm



Münevver Karabulut’un katil zanlısı olarak aranan Cem Garipoğlu’nun Eskişehir’den İstanbul’a giden otobüste olduğu ihbarı üzerine Sakarya polisi alarma geçti. Bir firmaya ait otobüsün Geyve ilçesi ilhan Tan Tesisleri’nde mola verdiği sırada yolculardan birni Cem Garipoğlu’na benzeten bir çalışan, durumu polise ihbar etti. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yolcu otobüsünü takip ederek, saat 02.30’da Sakarya TEM gişelerinde durdurdu. Yolcuları kimlik kontrolünden geçiren polis, içinden başlayarak, bagajları ve yedek şoförün istirahat ettiği noktaya kadar otobüsün her yerini aradı. Ancak Garipoğlu’nun izine rastlanmadı.





‘Cem konsolosluğa geldi’ iddiası



Münevver Karabulut’un katil zanlısı olarak 186 ülkede difüzyonla aranan Cem Garipoğlu’nun Moskova’da bulunduğu söylentilerinin ardından Rus polisi harekete geçti.



Garipoğlu’nun Rusya’da saklandığı, hatta yakalandığı iddialarından sonra, bu kez annesi ve kız kardeşinin ortaya çıkmasıyla gözler yeniden Moskova’ya çevrildi. Uzun süredir nerede bulunduğu bilinmeyen anne Tülay Garipoğlu ile kızı Sakine’nin geçen hafta Moskova’daki Türk konsolosluğuna pasaport uzatmak amacıyla başvurduğu ancak görevlilerin kuşkulanması üzerine aceleyle binayı terk ettiği öğrenilmişti. Aynı sırada konsoloslukta anne ve kızın biraz uzağında bekleyen genç erkeğin Cem Garipoğlu olabileceği iddia edilmişti.



Edinilen bilgiye göre, Rus polisi de Türkiye’de katil zanlısı olarak aranan Garipoğlu’na ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ağabey Levent Garipoğlu’nun bir süredir Moskova’da yaşadığı yolunda haberler çıkmıştı.



Dün ortaya atılan ancak doğrulanamayan bir iddiaya göre, pasaport uzatmak için geçen hafta Moskova’daki Türk konsolosluğuna başvuran kişi aslında kız kardeşi değil Cem Garipoğlu idi. Pasaportunun süresinin dolmasına kısa bir süre kalması nedeniyle Garipoğlu, tanınma riskini göze alarak başvuruda bulundu. Bu iddia doğruysa, konsolosluktan işlem yaptırmadan ayrılan Garipoğlu’nun pasaportu dolmak üzere. Uluslararası yasalara göre, konsolosluk görevlilerinin Türkiye’de aranan bir kişiyi yurtdışında tutuklama ya da alıkoyma yetkisi yok.