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63 eski emniyet mensubu gözaltına alındı

Hakkında gözaltı çıkarılanların 'FETÖ'ye para aktardığı ve örgüt adına çalışma yürüttükleri iddia edildi

14 Ekim 2017 16:29

'FETÖ' üyelerinin kendi aralarında kullandığı öne sürülen şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı belirlenen 37’si 1’inci sınıf, 43’ü emniyet müdürü olmak üzere 100 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 63'ü gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'FETÖ' üyelerinin kullandığı iddia edilen ByLock'u kullandığı belirlenen eski emniyet müdürlerine yönelik operasyon başlatıldı. Ankara merkezli soruşturma kapsamında 19 ilde organize şube müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon yaptı, 63 kişi gözltına alındı.

Kritik görevdeydiler

Haklarında gözaltı kararı verilen emniyet mensuplarından 37’sinin 1’inci sınıf emniyet müdürü olduğu belirlendi. 'FETÖ' bağlantıları nedeniyle daha önce ihraç edilen veya açığa alınan emniyet müdürlerinin kritik görevlerde bulundukları belirlendi. Aralarında eski daire başkanlarının da olduğu emniyet müdürlerinin ByLock kullandıkları öğrenildi. Şahısların 'FETÖ'nün talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüttükleri, örgüte para aktardıkları, örgüt adına çalışmalar yürüttükleri iddia edildi. Şüphelilerin Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları devam ediyor.

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