628 milyon liralık resmi araç faturasını TOMA şişirmiş!

Maliye Bakanlığı, taşıt alımlarında yılın ilk 8 ayında görülen harcama artışının nedeninin, TOMA ve zırhlı personel taşıyıcı alımı olduğunu açıkladı.

Hürriyet gazetesinde dün yayımlanan ve 2015'in ilk 8 ayında makam araçlarına 628 milyon lira harcandığı iddiasının yer aldığı haberin, kullanılan kırmızı plakalı makam araçları fotoğrafı nedeniyle kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet vermeye açık olduğu öne sürülen bakanlık açıkmasında terör örgütlerine yönelik mücadelenin hız kazanması nedeniyle önceki yıllarda daha çok yıl sonuna doğru yapılmakta olan bazı harcamaların öne çekildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu bakımdan dikkat çeken idarelerden biri Emniyet Genel Müdürlüğü’dür. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden 2014 yılı ilk 8 ay içinde taşıt alım giderleri kapsamında hava taşıt alımları için yaklaşık sadece 900 bin TL harcanmışken, 2015 yılında ilk 8 ay içerisinde helikopter alımı nedeniyle yaklaşık 76 milyon 900 bin TL harcanmış bulunmaktadır. Ayrıca; TOMA, zırhlı personel taşıyıcı ve diğer taşıtlar için 2014 yılı ilk 8 ayında yaklaşık 34 milyon TL harcanmışken, daha önce ifade edilen gerekçelerle 2015 yılı ilk 8 ayında aynı nitelikteki harcamalar için yaklaşık 207 milyon TL harcanmış bulunmaktadır.

'Yangın helikopteri alındı'

Taşıt alımlarında bir önceki yıla göre ciddi artışa sebep olan bir diğer konu ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaSavunma Sanayii Destekleme Fonu aracılığıyla alınmış olan hava taşıtı alımlarına ilişkindir. 2014 yılı ilk 8 ayında söz konusu kalemden sadece yaklaşık 15 milyon 650 bin TL harcanmışken, 2015 yılı ilk 8 ayında bu tutar 296 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu hava taşıt alımı, ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına etkin bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak üzere Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki hava taşıt filosunu güçlendirmek üzere yapılmış olup, bu konuda önemli bir ihtiyacın karşılanmış olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan taşıt alımları 2014 ile 2015 yılları ilk 8 aylık dilimler itibarıyla meydana gelen ciddi orandaki artışın temel sebebidir. Bu İdareler dışındaki idarelerde taşıt alımlarına ilişkin artış seyri normaldir.”