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62 YAŞINDAKİ BANKA SOYGUNCUSU ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)

25 Haziran 2011 16:50

-62 YAŞINDAKİ BANKA SOYGUNCUSU ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Bakırköy'deki bir banka şubesinden dün silah tehdidiyle aldığı 47 bin lirayla kaçarken yakalanan 62 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bankanın güvenlik kamera görüntülerinde, İncirli Caddesi'ndeki banka şubesine gelen Taner I'nın, güvenlik görevlisini silah tehdidiyle etkisiz hale getirip vezneye yöneldiği, ardından banka görevlisinin 47 bin lira doldurduğu çantayı alıp yaya olarak kaçtığı görülüyor. İhbar üzerine çalışma başlatan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekiplerince bu bölgede yakalanan Taner I'nın üzerinde, gasp ettiği paranın ve olayda kullandığı silahın bulunduğu bildirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Taner I, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Birçok bankaya kredi kartı borcu olduğu öğrenilen Taner I, emniyetten çıkartılırken gazetecilerin sorusu üzerine ''Pişmanım'' dedi.

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