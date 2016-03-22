62 ülkeden 1406 akademisyenden tutuklu meslektaşları için hükümete çağrı: Cadı avına son verin!

Güneydoğu Anadolu’daki çatışmalı sürecin durdurulması için “Bu suça ortak olmayacağız” isimli bildiriye imza atan akademisyenlere uluslararası çapta destek geldi. Aralarında Noam Chomsky’nin de yer aldığı 62 ülkeden 1406 akademisyenin imzaladığı mektupta “cadı avı”na son verilmesi, tutuklu akademisyenlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, uluslararası destek mektubunda, hükümetin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhalefeti şiddetli ve yasal olmayan bir biçimde baskı altında tutmaya devam ettiğine vurgu yapıldı.

Akademisyenler, daha önce akademik özgürlükleri destekleyen ve Barış için Akademisyenler üzerindeki soruşturmaların sona ermesini talep eden bir mektup imzaladıklarını anımsatarak, “Lakin Türkiye hükümeti akademisyenlere özgürlük çağrısını ciddiye almadı ve akademisyenlere yönelik cadı avını artırdı” denildi. 15 Mart’ta 3 akademisyenin tutuklandığı, akademisyenlere destek için adliyede bulunan İngiliz akademisyenin de sınır dışı edildiği kaydedilerek, “Uluslararası topluluklardan, seçilmiş temsilcilerin Türkiye Hükümeti’ne seslenerek Barış için Akademisyenler hakkında başlatılmış olan bu cadı avına son verilmesi, tutuklu akademisyenlerin serbest bırakılması, akademik özgürlüklere saygı duyulması, görevden uzaklaştırılan ya da işten çıkarılan akademisyenlere görevlerinin geri verilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

İmzacılar arasında Gilbert Achcar, Michael Ash, Etienne Balibar, Korkut Boratav, Martin van Bruinessen, Victoria Chick, Noam Chomsky, James Crotty, Gerald Epstein, Ben Fine, Gerald Friedman, Jayati Ghosh, David Graeber, Geoff Harcourt, Janroj Keles, Marc Lavoie, Katherine Newman, Bertell Ollman, Özlem Onaran, Esra Özyürek, Robert Pollin, Malcolm Sawyer, Lynne Segal, Engelbert Stockhammer, Mehmet Uğur ve John Weeks gibi akademisyenler bulunuyor.