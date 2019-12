62 prestijli şirket 6 bin 500 stajyer arıyor

Ekonomik krize rağmen staj programları ‘henüz’ tasarruf kapsamına girmedi. Şirketler orta ve uzun vadeli İK stratejileri çerçevesinde stajyer alımlarını sürdürüyor.



Ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarmalar devam ederken, şirketler tasarruf tedbirleri kapsamında pek çok masraf kaleminden vazgeçiyor. Kısıntılardan iş gücü de nasibini alıyor ve pek çok şirket, İK’nın bilançodaki yükünü hafifletmeye çalışıyor. Bu uygulamaların çoğunlukla amacı, giderleri en aza indirerek sıkıntılı dönemi hasarsız ya da az hasarla aşabilmek. Böylesine zorlu bir dönemden geçilirken henüz ‘kısıntı’ kapsamına alınmayan ancak iş gücü piyasası açısından çok önemli bir alan var: Staj programları.



Şimdilik sektör farkı gözetmeksizin şirketler, stajyer alımlarını geçen yıllarla aynı oranda sürdürmeye kararlı gözüküyor. Yılın belirli dönemlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda stajyer alımı yapan insan kaynakları uzmanları, bu sene de çizgiyi korumaya özen gösteriyor. Şirketler, piyasalardaki olumsuz sinyallere rağmen potansiyel iş gücü olarak baktıkları stajyerlere kurumlarını tanıtmak ve onları yakından tanımak için kapılarını açmaya devam ediyor.



Sabah gazetesinin İşte İnsan ekinde yer alan bir haber Türkiye’nin önde gelen 60’tan fazla şirketinde, bu yaz döneminde altı binden fazla öğrenciye staj imkanı doğacağını ortaya koyuyor. İş bulma endişesi içindeki gençlere deneyim, aralarından bazılarına da daha sonra iş fırsatı yaratacak staj programları için geri sayım başladı…



ACIBADEM SAĞLIK GRUBU

Son başvuru tarihi: Yaz dönemi için mayısa kadar, diğer sezonlar için yıl boyu.

Avantajlar: Hemşirelik yaz dönemi stajyerlerin SSK primleri ödenerek asgari ücret veriliyor. Meslek lisesi stajyerlerine asgari ücretin yüzde 30’u ödeniyor. Ulaşım ve yemek karşılanıyor.

Stajyer sayısı: İhtiyaca göre belirleniyor. 2008’de 100’e yakın stajyer alındı. Koşullar: Hemşirelik yaz stajına üniversite üçüncü sınıfını tamamlayanlar başvurabilir. Not ortalaması ve eğitmenlerin referansı önemli.

Staj dışı etkinlikler: Kariyer Günleri’nde 2008’de55 üniversitede, 10 bin öğrenci ile temasa geçildi.

Başvuru için: www.acibadem.com.tr, isbasvuru@asg.com.tr



ADEL KALEMCİLİK

Son başvuru tarihi: 12 Haziran 2009

Avantajlar: Ücret, yemek ve servis imkanı var.

Stajyer sayısı: 20

Departmanlar: Bölüm yöneticilerinin belirlediği departmanlara alım yapılacak.

Koşullar: Staj yapma zorunluluğu olan öğrenciler tercih ediliyor.

Başvuru için: www.anadolukariyerim.com



ALARKO CARRIER

Son başvuru tarihi: Üniversite öğrencileri için 30 Nisan, meslek lisesi öğrencileri için 15 Mayıs 2009.

Avantajlar: Yemek ve ulaşım.

Stajyer sayısı: 60

Departmanlar: Üretim, Ar - Ge, satın alma, ihracat, satış, mali ve idari işler.

Koşullar: Staj zorunluluğu olanlara öncelik veriliyor.

Başvuru için: http://www.alarko-carrier.com.tr/AC_icerik.asp?ID=AC36



AMERİKAN HASTANESİ

Son başvuru tarihi: Yaz dönemi 15 Haziran, kış dönemi 15 Eylül

Avantajlar: Meslek lisesi stajyerlerine ücret ve yemek imkanı sunuluyor.

Stajyer sayısı: 175.

Departmanlar: İK, mali işler, basın ve halkla ilişkiler, tıbbi kayıt, hasta finansman, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genetik ve eczane.

Koşullar: Kurum kültürüne uygun, çok yönlü, öğrenme ve yeniliklere açık, insan ilişkilerinde başarılı ve inisiyatif sahibi olma koşulu aranıyor.

Başvuru için: www.amerikanhastanesi.org, insankaynaklari@amerikanhastanesi.org



ANADOLU HAYAT

Son başvuru tarihi: Mayıs sonu

Avantajlar: 16 yaşından küçük öğrencilere 200 TL, 16 yaşından büyük öğrencilere 220 TL maaş veriliyor. Yemek kartı ve servis imkanı var.

Stajyer sayısı: Henüz belirlenmedi.

Departmanlar: Hayat sigortacılığı, bireysel emeklilik, satış, pazarlama, operasyon ve aktüerya.

Koşullar: Sigortacılık, bankacılık ve muhasebe bölümlerinde öğrenim gören lise son sınıf öğrencileri ve üniversitelerin sigortacılık, bankacılık, aktüerya bölümleri öğrencileri bekleniyor.

Başvuru için: www.anadoluhayat.com.tr



ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: Şirket prosedürleri çerçevesinde tanımlanan imkanlar veriliyor.

Stajyer sayısı: Henüz belirlenmedi.

Departmanlar: Tıbbi alanlar dışında, İK, kurumsal hizmetler ve iletişim, IT, mali işler, biyomedikal gibi idari birimler.

Koşullar: Ticaret lisesi, meslek lisesi ve üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde okuyan ve staj yapma zorunluluğu olan öğrenciler.

Staj dışı etkinlikler: Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, 10 binden fazla öğrenciye karşılıksız burs verdi. “Kariyer Günleri”ne katılım gösteriliyor.

Başvuru için: www.anadolukariyerim.com



ATLAS JET

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: Yemek ve ulaşım imkânı sağlanıyor.

Stajyer sayısı: İhtiyaca göre belirleniyor.

Departmanlar: Staj başvuruları yoğun olarak teknik bölümümüze yapılıyor.

Koşullar: Sivil havacılık, idari, satın alma, turizm ve işletme bölümü öğrencileri

Tercih edilen üniversiteler: Stajyerlik başvuruları daha çok Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu'ndan geliyor.

Başvuru için: www.atlasjet.com



BAT

Son başvuru tarihi: Yaz dönemi için 15 Mayıs, kış dönemi için Eylül ayı.

Avantajlar: Stajyerlere asgari ücret, yemek ve servisle ulaşım imkanı var.

Stajyer sayısı: İhtiyaca göre belirleniyor.

Koşullar: Yaz dönemi için üniversite iki ve üçüncü sınıf öğrencileri, kış dönemi için üç ve dördüncü sınıf öğrencileri ve mastır öğrencileri başvurabiliyor.

Başvuru için: Yaz stajı dönemi için tris_hr@bat.com.tr, kış dönemi için www.secretcv.com adresinde yayınlanacak ilanlara başvurulabilir.



BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son başvuru tarihi: Yaz stajı için 1 Mart – 20 Nisan, Yaz Okulu için 1 Şubat – 31 Mart tarihleri arasında.

Avantajlar: Yemek ve servis imkanı var.

Stajyer sayısı 150 stajyer alınıyor. Yaz okuluna 20 öğrenci kabul ediliyor.

Departmanlar: Bosch San. ve Tic. A.Ş. Dizel ve Benzin Enjeksiyon Sistemleri ve Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. Bursa fabrikalarında yapılabiliyor.

Koşullar: Dört yıllık fakültede en az ikinci sınıf, iki yıllık meslek yüksek okulunda birinci sınıfta okuyanlar ve Teknik ve Anadolu meslek lisesi öğrencisi onuncu sınıf öğrencileri alınıyor. Not ortalaması, staj zorunluluğu ve Almanca ya da İngilizce bilgisine sahip olmak önemli bir ölçüt oluyor.

Başvuru için: www.bosch.com.tr



CARREFOURSA

Son başvuru tarihi: Nisan ve Mayıs aylarında değerlendirmeye alınıyor. Avantajlar: Belirlenen ücretin yanı sıra yemek ve servis imkanı veriliyor.

Stajyer sayısı: Henüz belirlenmedi.

Departmanlar: Satın alma, Marketing, İK, Kalite ve IT Proje ve Metot Koşullar: Üniversitelerin üç ve dördüncü sınıf öğrencileri tercih ediliyor. İngilizce veya Fransızca bilgisi, iletişim ve muhakeme yeteneği bekleniyor.

Staj dışı etkinlikler: Üniversitelerde kariyer günleri, kariyer fuarı gibi organizasyonlarla genç kuşağa ulaşma hedefi bulunuyor.

Başvuru için: www.carrefour.com.tr



CEVA LOJİSTİK

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2009

Avantajlar: Yemek ve servis imkânı sağlanıyor.

Stajyer sayısı: 40

Departmanlar: Tüm departmanların ihtiyacına göre alınacak.

Koşullar: Endüstri mühendisliği, işletme ve iktisat bölümleri öğrenciler başvurabiliyor. Lojistik bölümü öğrencilerine öncelik tanınıyor.

Başvuru için: hr@tr.cevalogistics.com



COCA-COLA İÇECEK

Son başvuru tarihi: Nisan sonu

Avantajlar: Asgari ücret, yemek ve servis imkanı var.

Stajyer sayısı: 215

Koşullar: Ağırlıklı üniversite iki ve üçüncü sınıfı tamamlamış öğrenciler tercih ediliyor.

Başvuru için: www.cci.com.tr



COCA - COLA TÜRKİYE

Son başvuru tarihi: Haziran ayı sonu

Avantajlar: Yemek, servis ve içecek imkanı veriliyor. Gün bazında asgari ücret üzerinden maaş ödeniyor ve SSK primleri ödeniyor.

Stajyer sayısı: 30 kişi

Koşullar: Üçüncü sınıfı ve master programı birinci sınıfı bitirecek öğrenciler başvurabiliyor.

Başvuru için: www.thecoca-colacompany.com



DELOITTE TÜRKİYE

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2009

Avantajlar: Sağlık sigortası, maaş ve yemek imkanı bulunuyor.

Stajyer sayısı: Henüz belirlenmedi.

Departmanlar: Belirli dönemlerde denetim ve vergi bölümlerine alım yapılıyor. Teknik bölümler için proje bazlı ihtiyaçlara göre belirleniyor.

Koşullar: İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri üç ve dördüncü sınıf öğrencileri tercih ediliyor.

Başvuru için: http://career.deloitte.com.tr



DEMSA GROUP

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: Ulaşım ve yemek imkanı veriliyor.

Stajyer sayısı: 10

Departmanlar: Destek fonksiyon görevi gören departmanlar.

Koşullar: Öğrencilerin ders programının haftada iki gün çalışabilecek şekilde planlanması, yüksek not ortalaması ve yabancı dil bilgisi aranıyor. İktisadi İdari Bilimler, İletişim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri öğrencileri tercih ediliyor.

Başvuru için: ik@demsagroup.com



DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A. Ş.

Son başvuru tarihi: Şubat, Haziran ve Ekim ayları

Avantajlar: Yemeği ve servis imkanı bulunuyor.

Stajyer sayısı: Yaklaşık 190

Departmanlar: Satış, Satış Sonrası Hizmetler, Pazarlama, Lojistik ve IT

Koşullar: Üniversitede okuyan ve zorunlu stajı olan lise öğrencileri başvurabiliyor. Satış departmanı için işletme fakültesi, satış sonrası hizmetler departmanı için makine mühendisliğinden stajyer talep ediliyor.

Başvuru için: www.dogusotomotiv.com.tr



DHL

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: Yemek ve ulaşım imkanı

Stajyer sayısı: İhtiyaca göre belirleniyor.

Departmanlar: Pazarlama, Kurumsal İletişim, İK, Finans ve Operasyon

Koşullar: Başvurulan bölümle adayın okuduğu bölümün uyması isteniyor. Ayrıca takım çalışmasına yatkınlık, müşteri odaklı bakış açısı aranıyor.

Staj dışı etkinlikler: DHL, kariyer fuarları, firma tanıtım günleri gibi çeşitli kariyer aktivitelerine katılıyor. Ayrıca, Aiesec ile ortak çalışmalar sürdürüyor.

Başvuru için: www.dhl.com.tr



DUMANKAYA İNŞAAT

Son başvuru tarihi: Mayıs ayının ikinci haftası.

Avantajlar: Yemek ve servis imkânı var. Meslek liselilere ücret ödeniyor.

Stajyer sayısı: 25–30

Departmanlar: Merkez ofis, şantiyeler, mali işler, iş geliştirme-planlama, pazarlama-satış.

Koşullar: İhtiyaca göre belirleniyor. Üniversiteden ziyade kişisel başarı, potansiyel ve istekli olunması önem taşıyor. Mimarlık, mühendislik ve teknik eğitim fakülteleri öğrencileri tercih ediliyor.

Başvuru için: insan.kaynaklari@dumankaya.com



ECZACIBAŞI HOLDİNG

Son başvuru tarihi: 8 Mayıs 2009

Stajyer sayısı: 200-250

Departmanlar: Topluluk kuruluşlarının ana fonksiyonlarında görevlendirilecek.

Koşullar: Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin bitmesine bir yıl kalan, iyi derecede İngilizce bilen, iş veya staj tecrübesi olan, takım çalışmasına yatkın, dinamik, girişken, inovatif, bireyler tercih ediliyor.

Başvuru için: www.eczacibasikariyer.com



EKU FREN KAMPANA ve DÖKÜM

Son başvuru tarihi: Nisan sonu

Avantajlar: Yemek ve servis imkânı sunuluyor.

Stajyer sayısı: 20

Departmanlar: Dökümhane, bakımhane, satış-pazarlama, talaşlı imalat, ürün kontrol.

Koşullar: Teknik üniversite ve kısmen teknik lise öğrencileri kabul ediliyor. Makine, elektrik, malzeme ve metalürji mühendisliği, endüstriyel otomasyon, mekatronik gibi bölümü öğrencileri tercih ediliyor.

Staj dışı etkinlikler: Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ile “Bakım Elemanı Yetiştirme ve Yerleştirme Projesi” yürütülüyor.

Başvuru için: ik@eku.com.tr



FİNANSBANK

Son başvuru tarihi: 26 Nisan 2009

Avantajlar: SSK, asgari ücret, yemek kartı ve servis.

Stajyer sayısı: 550

Departmanlar: Hazine, pazarlama, İK, hukuk, dış ilişkiler, iletişim, krediler, operasyon, satın alma ve IT gibi genel müdürlük birimleri ve şubelere alım yapılıyor.

Koşullar: Üniversite iki ve üçüncü sınıfı ile MYO birinci sınıfı bitirenler başvurabiliyor.

Başvuru için: www.finansbank.com.tr



GARANTİ BANKASI

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2009

Avantajlar: Garantili Deneyim ve Genç Garanti’li stajlarında maaş ödemesi yapılıyor. Ayrıca, yemek ve servis imkanı sunuluyor.

Stajyer sayısı: 2000

Koşullar: Temel Bankacılık Staj Programı için lisans ve önlisans bir ve ikinci sınıf öğrencileri, Genç Garanti'li ve Garanti'li Deneyim Staj Programı için İİBF ile mühendislik fakültesi üçüncü sınıf ve İİBF yüksek lisans öğrencileri alınıyor.

Staj dışı etkinlikler: Kampuslarda farklı etkinliklere katılım gösteriliyor. Bunlardan en önemlisi Talent Camp.

Başvuru için: www.garanti.com.tr/GarantiliKariyer



GÜZEL SANATLAR SAATCHI & SAATCHI

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2009

Avantajlar: Yemeği ve servis imkanı var.

Stajyer sayısı: 12

Departmanlar: Müşteri grupları, yaratıcı grup, prodüksiyon ve planlama-bilgi

Koşullar: Grafik sanatlar, reklamcılık, halkla ilişkiler, sinema televizyon gibi bölümleri öğrencileri tercih ediliyor. İngilizce bilgisi aranıyor.

Başvuru için: www.gs-saatchi.com

HP

Son başvuru tarihi: Mayıs ayı

Avantajlar: Yemek ve servis imkânı sunuluyor.

Stajyer sayısı: 10 – 20 kişi

Departmanlar: Finans, İK, satış, pazarlama, operasyon ve müşteri hizmetleri

Koşullar: İngilizce eğitim yapan okulların işletme, bilgisayar mühendisliği ve elektrik/elektronik mühendisliği bölümlerinden, staj zorunluluğu olan üçüncü sınıf öğrencileri tercih ediliyor.

Başvuru için: www.hp.com/go/jobs



HYATT REGENCY ISTANBUL

Son başvuru tarihi: Nisan sonu

Avantajlar: Yemek, üniforma, servis ve eğitim imkanı var.

Stajyer sayısı: 60

Departmanlar: Tüm operasyon ve ofis departmanları.

Koşullar: Turizm ve otelcilik alanında kariyer isteyen öğrenciler başvurabiliyor.

Başvuru için: www.explorehyatt.jobs adresinden, ‘Campus’ bölümündeki ilana başvurulabilir ya da otele şahsen giderek müracaat edilebilir.



IKEA

Son başvuru tarihi: Mayıs sonu

Avantajlar: Yemek, servis ve eğitim imkanı bulunuyor.

Stajyer sayısı: 10

Koşullar: Tüm öğrenciler başvurabiliyor.

Başvuru için: www.ikea.com



INDEX GRUP

Son başvuru tarihi: Orta öğretim için 15 Eylül, üniversite öğrencileri için ise 30 Haziran 2009

Avantajlar: Maaş, öğle yemeği ve servis imkanı sağlanıyor.

Stajyer sayısı: 18

Departmanlar: Muhasebe, finans, İK, satış, bilgi işlem, risk yönetimi ve cari hesaplar, teknik servis.

Koşullar: Bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, işletme ve iktisat öğrencileri ile ticaret meslek lisesi ve teknik lise öğrencileri alınıyor.

Başvuru için: www.index.com.tr



JTI TÜRKİYE

Son başvuru tarihi: Nisan sonuna

Avantajlar: Asgari ücret, yemeği ve servis imkanı var.

Stajyer sayısı: 46

Departmanlar: Mühendislik ve finans, üretim, üretim hizmetleri, kalite ve pazarlama, İK, hukuk, bilişim hizmetleri, operasyon, çevre, sağlık ve güvenlik. Koşullar: Her yaşta üniversite öğrencisi başvurabilir. Makine, endüstri ve bilgisayar mühendisliği, işletme ve iktisat bölümü öğrencileri tercih ediliyor. İngilizce bilgisi aranıyor.

Başvuru için: www.jti.com



KEMPINSKI HOTEL

BARBAROS BAY BODRUM

Son başvuru tarihi: 1 Haziran 2009

Avantajlar: Maaş, konaklama, yemek ve ulaşım.

Stajyer sayısı: Henüz belirlenmedi.

Departmanlar: Tüm departmanlara alınacak.

Koşullar: Orta ve üst düzey İngilizce, tercihen ikinci bir dil bilmek.

Başvuru için: hr.barbaros@kempinski.com



KOÇSİSTEM

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2009

Avantajlar: Yemek ve servis.

Koşullar: Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde üçüncü sınıfta okuyan ve staj zorunluluğu olan öğrenciler.

Başvuru için: www.kockariyer.com



KVK

Son başvuru tarihi: Mayıs sonu .

Avantajlar: Öğle yemeği için kart veriliyor.

Stajyer sayısı: 10

Departmanlar: Satış, pazarlama, mali işler, operasyon, İK, idari işler, satın alma ve IT.

Koşullar: CV’de; hangi tarihler arasında, kaç gün ve hangi departmanda staj istendiğinin belirtilmesi gerekiyor.

Başvuru için: Kvk.hr@kvk.com, faks no: (0216) 464 57 97



LG ELECTRONICS TÜRKİYE

Son başvuru tarihi: Haziran başına kadar.

Avantajlar: Ücret, yemek ve servis.

Departmanlar: Satış ve pazarlama.

Koşullar: Sektör ve pazarlama organizasyonlarında süreçlerin nasıl işlediğini merak edenler tercih ediliyor.

Tercih edilen üniversiteler: İngilizce eğitim veren üniversitelerin mühendislik, sayısal ve sosyal bilimlerde okuyan öğrencileri.

Başvuru için: hrturkey@lge.com



LYKIAGROUP

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca alınıyor.

Avantajlar: Konaklama ve yemek.

Stajyer sayısı: 80

Departmanlar: Yiyecek-içecek, ön büro, operasyon departmanları ile mali işler, İK departmanları.

Koşullar: Turizm ve otelcilik eğitimi veren bölümler tercih ediliyor.

Staj dışı etkinlikler: Turizm ve otelcilik eğitimi veren okulların kariyer günü, istihdam fuarı gibi organizasyonlarına ağırlık verilecek.

Başvuru için: www.lykiagroup.com



MARSHALL BOYA

Son başvuru tarihi: 15 Nisan

Avantajlar: Yemek ve servis.

Stajyer sayısı: 70’in üzerinde.

Departmanlar: Dilovası tesislerinde tüm departmanlarda staj imkanı sunuluyor. Koşullar: Stajı zorunluluğu olan tüm öğrenciler başvurabiliyor.

Başvuru için: www.marshallboya.com



MİGROS

Son başvuru tarihi: Nisan - mayıs ayları içinde görüşmeler yapılacak.

Avantajlar: Ferdi kaza sigortası, stajyer ücreti, yemek ve ulaşım imkanı var.

Stajyer sayısı: 45

Departmanlar: Genel müdürlük birimlerinde istihdam edilecek.

Koşullar: Öncelikle üniversite üçüncü sınıfta okuyan ve staj tecrübesi olan öğrenciler tercih ediliyor.

Başvuru için: www.migros.com.tr



MEMORIAL HASTANESİ

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: Ücret, yemek ve servis imkanı var.

Stajyer sayısı: 30

Koşullar: Bilinçli, disiplinli, kariyer hedefinde sağlık sektörü olan, özgüveni olan enerjik kapılar açık.

Başvuru için: www.memorial.com.tr



MERCEDES - BENZ TÜRK

Son başvuru tarihi: 30 Nisan

Avantajlar: Yemek ve servis imkanı veriliyor.

Stajyer sayısı: Yaz dönemi için 300, bir yıllık PEP Takımı için 10

Departmanlar: Tüm departmanlar için.

Koşullar: Yüksek not ortalaması ve gelişmiş sosyal yetkinlikler aranıyor. PEP Takımı için İngilizce ve Almanca bilen, mühendislik - işletme bölümleri son sınıf öğrencileri tercih ediliyor.

Başvuru için: www.mercedes.com.tr



MICROSOFT

Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2009

Avantajlar: Aylık ücret, staj süresinde dizüstü bilgisayar, kahvaltı.

Stajyer sayısı: 35

Departmanlar: İstanbul ve Ankara ofislerinde ihtiyaç duyulan hemen her departmana stajyer alınacak.

Koşullar: İngilizce bilen üniversite öğrencileri tercih ediliyor.

Başvuru için: http://microsoftliveintern.spaces.live.com/



ÖZEL ÇAPA HASTANESİ

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: Yemek.

Stajyer sayısı: İhtiyaca göre belirleniyor.

Departmanlar: İdari birimler, İK, halkla ilişkiler ve reklam, muhasebe, hasta ilişkileri departmanlarına alım yapılacak.

Koşullar: Öğrencilerin istenilen departmanla ilgili bölümde okuduklarını gösterir belge ile başvurmaları yeterli oluyor.

Başvuru için: www.capahastanesi.com



PENTİ

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: Yemek ve yol ücreti.

Stajyer sayısı: 5

Departmanlar: Merkez birimler.

Koşullar: Talep edilen alanla ilgili bölümden mezuniyet koşulu var.

Başvuru için: www.penti.com.tr



PETKİM

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2009

Avantajlar: Baret, iş elbisesi ve ayakkabı veriliyor. Yemek imkanı var.

Stajyer sayısı:

Departmanlar: Üretim ve bakım ile idari gruplar, lojistik, finansal ve satış gruplarının yer aldığı 30’un üzerinde üniteye alım yapılıyor.

Koşullar: Her üniversiteden başvuru alınıyor. Çalışan yakınlarına öncelik veriliyor. Okul başarı notu, yakın ulaşım bölgelerinde ikamet, referans aranıyor.

Tercih edilen üniversiteler: Teknik bölümlerinden ağırlıklı olmak üzere, stajın zorunlu olması koşuluyla her bölümden stajyer alımı yapılıyor.

Başvuru için: www.petkim.com.tr



P&G TÜRKİYE

Son başvuru tarihi: 25 Nisan 2009

Avantajlar: Ücret, yemek ve servis imkânı bulunuyor.

Stajyer sayısı: 20

Departmanlar: Pazarlama, satış finans, üretim, lojistik ve İK

Koşullar: Tüm üniversitelerden iyi İngilizce bilgisine sahip üçüncü sınıf lisans ve birinci sınıf master öğrencileri başvurabiliyor.

Staj dışı etkinlikler: Şirket yıl boyunca kampuslarda panellere, vaka çalışmaları ve derslere katılıyor.

Başvuru için: www.pg.com.tr



PFIZER

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: Yemek ve kahvaltı.

Stajyer sayısı: Henüz belirlenmedi.

Departmanlar: Teknik zorunlu stajı olanlar üretim ve kalite operasyonları departmanlarında görev alıyor. Onun dışındakilerin seçme özgürlüğü var.

Koşullar: Üretim için meslek lisesi öğrencisi diğer pozisyonlar için üniversite öğrencisi olmak gerekiyor. İngilizce bilgisi aranıyor.

Başvuru için: www.pfizer.com.tr



RADISSON BLU RESORT & SPA HOTEL ÇEŞME

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: Kanuni hakların tümü sağlanıyor.

Stajyer sayısı: 5

Departmanlar: F & B, mutfak, housekeeping

Koşullar: İngilizce bilen turizm ve otelcilik bölümü öğrencileri tercih ediliyor.

Başvuru için: info.cesme@radissionblu.com



REAL HİPERMARKET

Son başvuru tarihi: Yaz dönemi için 30 Mayıs

Avantajlar: Liselilere asgari ücretin 1/3’i ödeniyor. Yemek ve servis imkanı var.

Stajyer sayısı: 200’ün üzerinde

Departmanlar: Genel müdürlük bünyesindeki Kategori Yönetimi, Pazarlama, Finans-Muhasebe, Tedarik Zinciri bölümlerine alım yapılacak. Marketlerde ise satış başta olmak üzere, İK, bilgi işlem gibi idari bölümleri için alım yapılacak.

Koşullar: Üniversitelerin işletme, iktisat ve endüstri mühendisliği bölümü öğrencileri tercih edilse de bölüm sınırlaması yok.

Başvuru için: www.real.com.tr



SARAR

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: İlgili kanunun öngördüğü ücret, yemek ve ulaşım imkanı veriliyor.

Stajyer sayısı: 150

Departmanlar: Grup işletmelerinde çalıştırılacak.

Koşullar: Meslek lisesinde okuyan öğrenciler hedefleniyor.

Başvuru için: www.sarar.com.tr



SECRETCV

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: Maaş ve yemek kuponu.

Stajyer sayısı: 6

Departmanlar: Bilgi Teknolojileri, Müşteri Memnuniyeti, Pazarlama, İK Koşullar: Bölüm ve okul ayırt edilmeden tüm öğrenciler kabul ediliyor.

Staj dışı etkinlikler: Öğrencilere iş aramaları konusunda yardımcı olan “Üniversiteyi Bitiriyorum” projesi hazırlanıyor.

Başvuru için: www.secretcv.com



SHELL TURCAS

Son başvuru tarihi: Mayıs sonuna kadar

Avantajlar: Yemek ve ulaşım.

Stajyer sayısı: Belirlenmedi.

Departmanlar: İhtiyaca göre belirleniyor.

Koşullar: Lisans öğrencilerinde üçüncü sınıfını bitirmiş olma koşulu aranıyor. Tüm önlisans öğrencileri başvurabiliyor. İletişimi güçlü, öğrenmeye açık, takım çalışmasına yatkın, istekli, iyi derece İngilizce bilgisi olanlar tercih ediliyor. İİBF ve mühendislik öğrencileri ile staj zorunluluğu olanlara öncelik veriliyor.

Başvuru için: www.shell.com.tr



SİNPAŞ GYO

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: Ücret, yemek ve ulaşım.

Stajyer sayısı: Henüz belirlenmedi.

Departmanlar: Üretim, proje yönetim, satış ve pazarlama.

Koşullar: Üniversite ve bölüm ayrımı olmaksızın mülakata alınan adaylar test sonucuna göre kabul ediliyor.

Başvuru için: ik@sinpasgyo.com.tr, www.sinpasgyo.com.tr



SONY

Son başvuru tarihi: Yakında başlayacak.

Avantajlar: Maaş, yemek kuponu, servis, SSK ve indirimli Sony ürünleri alma imkanı.

Stajyer sayısı: 5

Departmanlar: Satış ve pazarlama.

Koşullar: Çok iyi derecede İngilizce bilen yeni mezun ve öğrenciler.

Staj dışı etkinlikler: “European Graduate Programme” eğitim fırsatı sunuyor.

Başvuru için: www.sony.com.tr



SOYAK HOLDİNG

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2009

Avantajlar: Yemek ve servis.

Stajyer sayısı: 20

Departmanlar: Tasarım, İK, IT, finans ve mühendislik departmanları. Koşullar: Zorunlu staj yapması gerekenlere öncelik veriliyor.

Başvuru için: CV’ler Soyak Holding, Mecidiyeköy – İstanbul adresine gönderilebilir.



SÜTAŞ GRUBU

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2009

Avantajlar: Yemek ve ulaşım.

Stajyer sayısı: 45

Departmanlar: Genel müdürlükte pazarlama, satış planlama ve iş geliştirme, İK, satın alma, Bursa-Karacabey’deki fabrikaya üretim, kalite izleme, teknik müdürlük, üretim planlama, satın alma - lojistik, genel muhasebe ve İK.

Koşullar: Gıda, makine, endüstri, elektrik-elektronik mühendislikleri ile İİBF ve iletişim fakültelerinde okuyan ve İngilizce bilen adaylar tercih ediliyor.

Başvuru için: www.sutas.com.tr



TEKNİK YAPI

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca.

Avantajlar: SSK primi, yemek ve servis.

Stajyer sayısı: 5 ila 10.

Departmanlar: Şantiye, mimari ofis ve muhasebe departmanları.

Koşullar: Sorumluluk sahibi bir kişilik ve ekip çalışması uyumluluk aranıyor. Mühendis ve mimarlık fakülteleri öğrencileri tercih ediliyor.

Staj dışı etkinlikler: Şantiyede ‘teknik geziler’ düzenleniyor.

Başvuru için: http://www.teknikyapi.com



TEKNOSA

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs.

Avantajlar: Stajyerlere servis ve yemek imkânı sunuluyor.

Stajyer sayısı: 100

Departmanlar: Satış, pazarlama, İK, IT, finans, tedarik zinciri ve kalite.

Koşullar: Üniversite iki ve üçüncü sınıfı tamamlamış öğrenciler tercih ediliyor.

Başvuru için: www.teknosa.com/insan_kaynaklari



TNT EKSPRES

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2009

Avantajlar: Yol ve yemek.

Stajyer sayısı: 30

Departmanlar: Tüm departmanlara stajyer alımı yapılıyor.

Koşullar: İngilizce bilgisi orta ve üzeri seviyede, kurum kültürüne uygun ve staj zorunluluğu olanların başvuruları değerlendiriliyor.

Başvuru için: insan.kaynaklari@tnt.com



TOFAŞ

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2009

Avantajlar: Yemek, servis ve eğitim imkanı veriliyor.

Stajyer sayısı: 200

Departmanlar: Üretim, üretim mühendisliği, kalite, Ar-Ge ve tedarik zinciri.

Koşullar: Mühendislik ve otomotiv bölümü öğrencileri tercih ediliyor.

Başvuru için: www.tofas.com.tr



TURKCELL

Son başvuru tarihi: Yıl boyunca

Avantajlar: Maaş, yemek ve servis imkanı veriliyor.

Stajyer sayısı: 100

Departmanlar: Tüm departmanlara alınıyor.

Koşullar: Mühendislik, İİBF ve Fen-Edebiyat fakültelerinin lisans üç ve dördüncü sınıfta okuyan ve yüksek lisans öğrencileri tercih ediliyor.

Başvuru için: www.turkcell.com.tr



TurkNet

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2009

Avantajlar: Asgari ücret ve SSK.

Stajyer sayısı: Henüz belirlenmedi.

Departmanlar: Çağrı merkezi, teknik destek bilgi işlem ve satış.

Koşullar: Teknik kadroda staj yapacakların; elektrik – elektronik, uçak, bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendisliğinde, satış, pazarlama ve mali işler departmanlarında görev alacakların ise iktisat ve işletme gibi ilgili bölümlerde eğitim görüyor olmaları tercih ediliyor.

Başvuru için: hr@turknet.net.tr



VAKIFBANK

Son başvuru tarihi: 30 Nisan. Meslek liseliler için eylüle kadar.

Avantajlar: Meslek liselilere asgari ücretin yüzde 30’u ödeniyor.

Stajyer sayısı: 944

Departmanlar: Genel müdürlük ve şubeler.

Koşullar: Lise öğrencileri ile işletme, ekonomi, bankacılık, muhasebe, maliye, bilgisayar mühendisliği, elektrik - elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerine staj imkanı sağlanıyor.

Başvuru için: Bizzat istenilen şube ya da birime başvuruluyor.



VODAFONE Türkiye

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2009

Avantajlar: Yemek ve servis imkanı veriliyor

Stajyer sayısı: Henüz belirlenmedi

Departmanlar: Satış, pazarlama, teknoloji

Koşullar: Üniversite üçüncü sınıf öğrencisi olan ve İngilizce bilen adaylar aranıyor.

Başvuru için: www.vodafone.com.tr



YAPI KREDİ

Son başvuru tarihi: Liseliler Nisan, üniversiteliler Mayıs ayı

Avantajlar: Yemek ve servis.

Stajyer sayısı: Talebe göre belirleniyor.

Departmanlar: Genel Müdürlük birimleri ve şubeler.

Koşullar: Üniversitelerin üç veya dördüncü sınıf öğrencileri ve meslek yüksek okulu son sınıf öğrencileri başvurabiliyor.

Staj dışı etkinlikler: Her öğretim yılı başında üniversitelerdeki öğrenci kulüpleriyle görüşmeler yapılıyor.

Başvuru için: web: www.yapikredi.com.tr



YÜNSA

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2009

Avantajlar: Yemek ve ulaşım.

Stajyer sayısı: 40

Departmanlar: Üretim, Pazarlama, Mali İşler, Bakım, İK, İkmal ve Kalite

Koşullar: Staj zorunluluğu aranıyor. Vaksa stajyerlerine öncelik sağlanıyor.

Başvuru için: yunsa@yunsa.com