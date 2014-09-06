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62. hükümet TBMM Genel Kurulu’nda güven oyu aldı

CHP'nin devam eden kurultayı nedeniyle PM'ye aday olmayan vekiller Meclis'e geldi. CHP’li vekiller güven oylamasında ret oyu verdi

06 Eylül 2014 15:12

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığında kurulan 62. hükümet için TBMM’de güven oylaması yapıldı. Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığındaki hükümet, AKP’li milletvekillerinin oylarıyla güven oyu aldı. CHP, MHP ve HDP güven oylamasında ret oyu verdi.

439 milletvekilinin oy kullandığı oylamada, 306 kabul, 133 ret oyu verildi. AKP'den mazeret bildiren 3 vekilin oylamaya katılmadığı öğrenildi.

62. hükümetin güven oylamasına muhalefet liderlerinden Meclis'e ilk ve tek gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

CHP'nin devam eden kurultayı nedeniyle PM'ye aday olmayan vekiller Meclis'e geldi. CHP’li vekiller güven oylamasında ret oyu verdi.

 

Davutoğlu'ndan teşekkür konuşması

 

Hükümet'in güven oyu almasından sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu kürsüye geldi ve teşekkür konuşması yaptı.

Davutoğlu, kısa konuşmasında ''Sizden aldığımız destekle gece gündüz çalışmaya söz veriyoruz. Hiçbir güç Hükümetimizin bu azmini kırmaya yetmeyecektir. Tüm partilerin aktif olarak bu sürece katılmalarını, muhalefet partilerinden gelecek her türlü eleştiriyi gözönüne alarak ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa etmek istiyoruz.  Güvenoyu nedeniyle şahsım ve bakan arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Davutoğlu daha sonra muhalefet sıralarına gitti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP'nin grup başkanvekilleriyle tokalaştı.

 

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