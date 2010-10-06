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62. FRANKFURT KİTAP FUARI BAŞLADI BERLİN (A.A)

06 Ekim 2010 22:56

-62. FRANKFURT KİTAP FUARI BAŞLADI BERLİN (A.A) - 06.10.2010 - 62. Frankfurt Kitap Fuarı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 100'den fazla ülkeden yaklaşık 7 bin 500 katılımcıyla başladı. Fuarda 2008 yılında ''Onur Konuğu'' olan Türkiye, bu yıl da başarılarını sürdürebilmek amacıyla Ulusal Organizasyon Komitesi oluşturdu. Türkiye 10 Ekime kadar sürecek fuarda, toplam 350 metrekarelik bir alanda temsil ediliyor. Fuarda bugün 50 bin sayfadan oluşan bir kitaba ''Evrenin en kalın kitabı'' unvanı verildi. Toplam 172 bin metrekarelik bir alanda sayısız kitabın sergilendiği fuarı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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