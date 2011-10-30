T24 LogoT24 Logo
Dünya

615 Baasçı tutuklandı BAĞDAT (A.A)

30 Ekim 2011 02:58

-615 Baasçı tutuklandı BAĞDAT (A.A) - 29.10.2011 - Nazmi Akyol -Irak Başbakanı Nuri El Maliki, ''Darbe yapmayı planlayan 615 Baasçının tutuklandığını'' söyledi. Maliki, güvenlik güçlerinin lağvedilmiş olan Baas Partisini tekrar örgütlemeye çalışan, darbe yapmayı planlayan ve ülkede kaos çıkarmak isteyenlere yönelik başlatılan operasyonda son birkaç günde 615 kişinin tutuklandığını belirtti. Tutuklananların daha çok Şii çoğunluğa sahip ülkenin orta ve güney illerinden olduğunu dile getiren Maliki, hükümet ortağı bazı çevreleri denetimlerindeki müesseselerde Baas Partisine kamuflaj sağlamakla suçladı. Maliki, şunları kaydetti: ''Baasçılara yönelik başlatılan hamlede son birkaç günde 615 kişi tutuklandı. Tarihin Baas için kaydedebileceği tek bir nokta var. O da, 'Siyasi entrika zihniyeti' Baas, itikadı, fikri, ahlaki ve siyasi yönden bozuktur. Siyasi hayattaki yolu darbe ve olaylar çıkarmaktan geçer. Mevcut yönetime karşı darbe yapmak isteyenler tüm Baas Partisi değil. Bunların sayısı çok az. Ama bunlar saydığım zihniyete sahip insanlar ve Baas'ın evhamıyla yaşıyorlar. Baasçılar, bugünü dün gibi zannediyor. Şu an ki yönetimi Abdulkerim Kasım ve Abdurrahman Arif yönetimi gibi zannediyorlar. Şu bilinmeli, merkeziyetçilik dağıtıldı. Bugün ve şimdiki yönetim güçlü ve gücünü halktan alıyor.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24