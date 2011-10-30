-615 Baasçı tutuklandı BAĞDAT (A.A) - 29.10.2011 - Nazmi Akyol -Irak Başbakanı Nuri El Maliki, ''Darbe yapmayı planlayan 615 Baasçının tutuklandığını'' söyledi. Maliki, güvenlik güçlerinin lağvedilmiş olan Baas Partisini tekrar örgütlemeye çalışan, darbe yapmayı planlayan ve ülkede kaos çıkarmak isteyenlere yönelik başlatılan operasyonda son birkaç günde 615 kişinin tutuklandığını belirtti. Tutuklananların daha çok Şii çoğunluğa sahip ülkenin orta ve güney illerinden olduğunu dile getiren Maliki, hükümet ortağı bazı çevreleri denetimlerindeki müesseselerde Baas Partisine kamuflaj sağlamakla suçladı. Maliki, şunları kaydetti: ''Baasçılara yönelik başlatılan hamlede son birkaç günde 615 kişi tutuklandı. Tarihin Baas için kaydedebileceği tek bir nokta var. O da, 'Siyasi entrika zihniyeti' Baas, itikadı, fikri, ahlaki ve siyasi yönden bozuktur. Siyasi hayattaki yolu darbe ve olaylar çıkarmaktan geçer. Mevcut yönetime karşı darbe yapmak isteyenler tüm Baas Partisi değil. Bunların sayısı çok az. Ama bunlar saydığım zihniyete sahip insanlar ve Baas'ın evhamıyla yaşıyorlar. Baasçılar, bugünü dün gibi zannediyor. Şu an ki yönetimi Abdulkerim Kasım ve Abdurrahman Arif yönetimi gibi zannediyorlar. Şu bilinmeli, merkeziyetçilik dağıtıldı. Bugün ve şimdiki yönetim güçlü ve gücünü halktan alıyor.''