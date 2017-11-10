613 öğrenci, kalp figürü oluşturarak Atatürk'ü andı

Hüseyin TÜCCAR/ BURSA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü, 79\'uncu ölüm yıl dönümünde anan Bursa\'daki Anadolu Lisesi\'nin 613 öğrencisi, İzmir Marşı söyleyerek, vücutları ile kalp figürü oluşturdu.

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi\'nde bulunan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören 613 öğrenci, saat 08.50\'de İzmir Marşı söyleyerek okullarından çıktı. Öğrenciler okul önünde bedenleriyle kalp figürü oluşturdu. Kalp figürü içinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan öğrenciler, saat 09.05 \'te bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Okul Müdürü Ali Cihan, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, “Atatürk, fikir ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde aramızda hep yaşayan bir önderdir. Büyük önderin ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıl dönümünde herkese düşen en büyük görev; Atatürk`ü ve en büyük eseri Cumhuriyet`i anlamak, Cumhuriyet\'in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye\'yi aydınlık yarınlara taşımaktır\" dedi.



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