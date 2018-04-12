61 ilde imam hatip sayısı, Anadolu lisesi sayısını geçti

61 ilde sunulan imam hatip lisesi sayısı, Anadolu lisesi sayısının önüne geçti. Türkiye’deki toplam lise sayısına Anadolu imam hatip liselerinin oranı yüzde 13 olarak kalırken MEB’in sınavla öğrenci alan liseler lisetesinde bu oran yüzde 23’e yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca lira harcadığı imam hatip liselerinde başarıyı arttıramayınca çareyi 298 imam hatibi ‘nitelikli’ lise sayarak başarılı öğrencileri sınavla bu okullara yönlendirmekte buldu. MEB’in lise giriş klavuzundaki 1367 ‘nitelikli okul’ listesinde, 222 Anadolu lisesine karşılık 298 imam hatip lisesi öğrencilere ‘alternatif’ olarak sunuldu. 2016 TEOG sonuçlarına göre yüzde 10’luk dilimde sadece 9 Anadolu imam hatip lisesi yer alırken, yeni kılavuzda bu sayı 298’e çıkarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, MEB’in 2 Haziran’da gerçekleştirmeyi planladığı liseye giriş sınavına 53 gün kala açıkladığı kılavuzda, illerdeki okul türü ve kontenjan dengesizliği dikkat çekti. Türkiye genelinde sınavla liseye yerleşmesi beklenen toplam kontenjan ise 126 bin 510 oldu. Kılavuza göre pek çok ilde öğrencilere sınavla Anadolu lisesi ile sosyal bilimler liselerine giriş imkânı tanınmadı; tüm illerde imam hatip alternatifi ise birkaç okulla birden sağlandı. MEB’in aylar süren çalışması sonucu açıklanan kılavuza göre 34 ilde öğrencilere Anadolu lisesi; 14 ilde de sosyal bilimler liseleri listelerde yer almadı.

Bartın, Bayburt, Bilecik, Karabük, Kırıkkale, Sinop, Tunceli ve Yozgat’ta ise öğrenciler sınavdan alacakları puanla sadece fen, imam hatip ve meslek liseleri arasından tercih yapmak zorunda bırakıldı. 61 ilde sunulan imam hatip lisesi sayısı, Anadolu lisesi sayısının önüne geçti. Türkiye’deki toplam lise sayısına bakıldığında Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin oranı yüze 13’de kalırken MEB’in sınavla öğrenci alan liseler lisetesinde bu oran yüzde 23’e yükselmesi dikkat çekti.

Tüm liselerin yüzde 35’ini oluşturan Anadolu Liseleri ise kılavuzda kendisine sadece yüzde 27 oranında yer buldu. Tüm okulların sadece yüzde 2.6’sını oluşturan fen liseleri yüksek başarı ve tercih edilmeleri nedeniyle sınavla öğrenci alan liseler içerisinde kendisine yüzde 27 oranında, 0.8 oranındaki sosyal bilimler liseleri de yüzde 7 oranında yer buldu.

126 bin 240 kontenjan

Kılavuzda 298 imam hatip lisesi için toplam 28 bin 830; 309 fen lisesi için 34 bin 140; 222 Anadolu lisesi için 34 bin 650; 89 sosyal bilimler lisesi için 9 bin 390; 449 meslek lisesi için 19 bin 230 kontenjan ayrıldı. Yani toplamda 1367 okul için 126 bin 240 kontenjan belirlendi. Kılavuza göre MEB, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Mardin, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova, Yozgat’ta öğrencilere Anadolu lisesi alternatifi sunmadı. MEB, Adıyaman, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Karabük, Kars, Kırıkkale, Niğde, Sinop, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta ise sosyal bilimler lisesine listesinde yer vermedi. Bartın, Bayburt, Bilecik, Karabük, Kırıkkale, Sinop, Tunceli ve Yozgat’ta ise Anadolu ve sosyal bilimler lisesi yer almazken öğrenciler sadece imam hatip, fen ve meslek liselerinden birini tercih etmek zorunda bırakıldı.

61 ilde imam hatip önde

Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak’ın aralarında bulunduğu 61 ilde ise imam hatip lisesi sayısı, Anadolu lisesi sayısının önüne geçti.

4 büyük ildeki okul ve kontenjan sayıları

İstanbul:

-56 Anadolu imam hatip lisesinde 5 bin 520 kontenjan

-74 Anadolu lisesinde 12 bin 60 kontenjan

-88 Mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 4 bin 290 kontenjan

-8 Fen lisesinde bin 110 kontenjan

-3 Sosyal bilimler lisesinde 360 kontenjan

Ankara:

-13 Anadolu imam hatip lisesinde bin 560 kontenjan

-17 Anadolu lisesinde 3 bin 60 kontenjan

-36 Mesleki ve teknik Anadolu lisesinde bin 410 kontenjan

-12 Fen lisesinde bin 680 kontenjan

-4 sosyal bilimler lisesinde 510 kontenjan

İzmir:

-10 Anadolu imam hatip lisesinde 930 kontenjan

-15 Anadolu lisesinde 2 bin 430 kontenjan

-27 Mesleki ve teknik Anadolu lisesinde bin 110 kontenjan

-7 fen lisesinde 720 kontenjan

-3 sosyal bilimler lisesinde 270 kontenjan

Bursa

-8 Anadolu imam hatip lisesinde bin 20 kontenjan

-8 Anadolu lisesinde bin 590 kontenjan

-24 Mesleki ve teknik Anadolu lisesinde bin 140 kontenjan

-6 fen lisesinde 600 kontenjan

-2 Sosyal Bilimler lisesinde 150 kontenjan