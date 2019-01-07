61 gündür açıklı grevi yapan HDP Milletvekili Güven, 4 gündür avukat görüşüne çıkamıyor

Süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 61. gününe giren HDP Hakkâri Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in 4 gündür sağlık sorunları nedeniyle avukatlarının görüşüne çıkamadığı belirtildi.

Yaklaşık bir yıldır Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan HDP Milletvekili Güven, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit koşulları olduğunu" belirterek bunların kaldırılması talebiyle başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 61'inci gününe girdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, tansiyon düzensizliği, mide bulantısı, halsizlik, baş ağrısı, mide krampı, sese ve ışığa hassasiyetinin çok artması gibi birçok sağlık sorunu yaşayan Güven’in, 4 gündür sağlık sorunları nedeniyle avukatlarının görüşüne çıkamadığı belirtildi.

Güven, sağlık sorunları nedeniyle 4 Ocak'ta hayatını kaybeden annesi Cevriye Güven'in cenaze ve taziyesine katılamamıştı.