61 göçmenin öldüğü faciada kaptan teknede 44 kişi daha olduğunu gizledi

İzmir açıklarında mülteci teknesi battı, 11 erkek, 18 kadın, 28 çocuk, 3 bebek olmak üzere 61 kişi hayatını kaybetti. Teknenin kaptanı B.Y.’nin, teknenin alt bölmesindeki alanda kilitli olan kişilerden söz etmeyip teknede 60 kişinin bulunduğunu, ayrıca teknenin tur teknesi olduğunu ve söz konusu kişileri mavi tura çıkarttığı şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı.

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Ahmetbeyli beldesinde, Avrupa’ya yasadışı yollardan çıkmak isteyen, içinde çoğu çocuk ve kadın onlarca kaçağın bulunduğu 15 metrelik balıkçı teknesi aşırı yük nedeniyle su alıp kayalıklara çarptıktan sonra battı. Tekne faciasında 44 kaçak ve 2’si organizatör 46 kişi kurtulurken, 11’i erkek, 18’i kadın, 28’i çocuk ve 3’ü de bebek olmak üzere 61 kişi yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan iki Türk organizatörden tekne kaptanı B.Y., jandarmada verdiği ilk ifade kan dondurdu.

İzmir Vali Vekili Ardahan Totuk, Menderes ilçesi açıklarında kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu çoğu kadın ve çocuk ölü sayısının 24'e yükseldiğini bildirmişti. Son yapılan açıklamayla ölü sayısının 61'e yükseldiği bildirildi.

Totuk, yaptığı açıklamada, Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesi açıklarında kaçakları taşıyan bir teknenin batmasıyla ilgili bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Kaptan ve yardımcısı gözaltında



Totuk, olay sonrası kurtarılan 45 kişiden birinin tekne kaptanı, diğerinin de yardımcısı olduğunun belirlendiğini ve gözaltına alındıklarını kaydetti. Bu arada, kurtarılan kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirildi.



Kaçaklar 200 kişiymiş



İzmir’in Menderes İlçesi Ahmetbeyli’de yaşanan facia ardından bölgede arama yapan jandarma ekipleri, Suriyeli 2 kişiyi facianın meydan geldiği koyun yakınlarında gizlenirken buldu. Gözaltına alınan iki Suriyeli, kazada kendi çocuklarının da hayatını kaybettiğini söyleyip gözyaşı döktü. İki kaçağın verdiği bilgiye göre, minibüslerle 200 kaçağın koya getirildiği ancak, tekneye 104’ünün alınabildiği, kalanlarının ikinci kez yapılacak olan turda Yunan adasına götürülmeyi beklediklerini, ancak teknenin kıyıdan açıldıktan kısa süre sonra battığını, bölgeye jandarma ekiplerinin gelmesiyle kaçtıklarını söyledikleri ifade edildi.



Tekne kaptanı kaçakları suçladı



Olayın hemen ardından harekete geçen jandarma, kıyıya yüzmeye çalışan kişiler arasında bulunan tekne kaptanı Burhan Yılmaz ve makine sorumlusu Mustafa Mucuk’u gözaltına aldı. Tekne kaptanı B.Y.’nin ilk ifadesinde, teknede 60 kişinin bulunduğunu, teknenin tur teknesi olduğunu ve mavi tura çıkardığını da söyledi.

Sulara gömülen 'Sylor' adlı teknede balık adamların arama çalışmaları sona erdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin hava kararıncaya kadar, başka bir ceset bulunabileceği olasılığı ihtimali üzerine çalışmalarına devam edecekleri bildiririldi. İstanbul’daki balıkçı barınağından kiraladıkları tekneyi İzmir’e getirip faciaya yol açan kaptan 40 yaşındaki B.Y. ifadesinde kaçakları suçladı. Yolculuk sırasında üşümemeleri için ilk önce kadın ve çocukları teknenin alt bölümüne alıp bu alana başka kaçakların girmemesi için de kilitlediklerini anlatan B.Y., ifadesinde, şöyle dedi:

"Kaçakları tekneye aldığımız sırada, kargaşa yaşandı. Bir anda hepsi binmek istedi. Kaçaklar teknede aşırı yük olmasına neden oldu. Bu şekilde yola çıkarken de tekne kayalıklara çarpıp su alarak battı. Tekne batarken alt taraftaki kilitleri açmaya çalıştık ancak başaramadık. Daha sonra da kendimizi denize attık."

Kaza ardından yapılan araştırmada tekne kaptanının, çapayı bile su yüzüne çıkartmadan hareket ettiği ileri sürüldü. Teknede bulunan M.M.’nin de yine görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, "Ölüyoruz kaçın" diye bağırdıktan sonra suya atladığı öne sürüldü.



Menderes Kaymakamı: Bu tür şeyler oluyor



Kaçakların, Kürtçe bilen askerler aracılığıyla alınan ilk ifadelerinde, İzmir’in Basmane Semti’ndeki otellerde kaldıkları, burada insan tacirleriyle irtibat kurduktan sonra da İngiltere’ye gitmek üzere anlaştıkları belirlendi.

Bu arada, 15 metrelik teknenin İstanbul’daki bir balıkçı barınağından kiralayan insan tacirlerinin, deniz yoluyla İzmir’in Ahmetbeyli beldesine geldikleri kısa sürede anlaşıldı. Burada kaçakların tekneye bindirilmesinden kısa süre önce teknenin arıza yaptığı ve iki görevliden Mustafa Mucuk arızayı giderdikten sonra kaçakların tekneye alındığı bilgisine ulaşıldı. Tekne, hareket edip kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra aşırı yük nedeniyle su aldı, ardından kayalıklara çarpıp battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında, teknenin alt bölmesindeki kilitli alanda ilk olarak 20’si çocuk 43 kişinin cesedine ulaşıldı. Balık adamların teknede yürüttüğü aramalarda, 18 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece toplam ölü sayısı da 61’e ulaştı.

Menderes Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, olay yerinde yaptığı açıklamada, “Bugün saat 05.20’de tekne yola çıktıktan sonra battığını tespit ettik. Bu bölgede bu tür kaçak geçmeye çalışanlar olabiliyor. Ancak kısa süre içinde bize kaçak geçiş olacağı yönünde ihbar gelmedi. Araştırmalarımız sürüyor” diye konuştu.



Ölü sayısı 61'e yükseldi



İzmir Valiliği'nin akşam saatlerinde yaptığı açıklamada batan teknede ölen kaçak sayısının 61'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, "11 erkek, 18 kadın, 28 çocuk, 3 bebek olmak üzere toplam ölü sayısı 61’dir. Kurtarılan Filistin ve Suriyeli kaçaklar Ahmetbeyli Jandarma Karakoluna getirilmiş, sağlık kontrolünden geçirilmiş, 2 kişi hastaneye sevk edilmiştir. Kurtarılanların beslenme ve giyim ihtiyaçları karşılanmıştır. Konu ile ilgili Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir" denildi.



Kayalıklara çarparak battı



Avrupa’ya yasa dışı yollardan çıkmak isteyen ve ilk belirlemelere göre içinde çoğu çocuk ve kadın kaçakların bulunduğu balıkçı teknesi, kayalıklara çarparak battı. Teknenin güvertesinde bulunan ve yüzerek kıyıya ulaşan kaçaklar, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı. Olay sonrası çok sayıda kaçağın halen kayıp olduğu öğrenildi. Kurtarılan kişilerin Irak ve Suriye uyruklu oldukları belirlendi.

Kürtçe bilen askerler aracılığıyla kaçakların alınan ilk ifadelerinde, İzmir’in Basmane Semti’ndeki otellerde kaldıkları, burada insan tacirleriyle irtibat kurduktan sonra da İngiltere’ye gitmek üzere anlaştıklarını söyledikleri bildirildi. Balıkçı teknesinin denize açıldıktan yaklaşık 50 metre sonra kayalıklara çarpıp su alarak battığı saptandı. Bir kısmı yüzerek kıyıya çıkan kaçakların, teknenin güvertesinde bulundukları öğrenildi. Ancak yine kaçakların verdiği bilgiye göre teknenin kilitli olan alt bölmesinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin olduğunun belirtilmesi üzerine Sahil Güvenlik dalgıçları, su altında arama ve kurtarma çalışması başlattı.



İki organizatör gözaltında



Olayın hemen ardından harekete geçen jandarma ekipleri, organizatör oldukları belirlenen iki Türk’ü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Burhan Y. olduğu belirtildi. Organizatörlerin tekneyi Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ndeki balıkçılardan kiralayıp Ahmetbeyli’ye getirdikleri öğrenildi. Kaçakların bağlantı kurduğu diğer insan tacirlerinin kimlikleri ve kaldıkları otellerin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.