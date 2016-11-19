61 bin Kolombiyalı silahlı çatışmada kayboldu

Kolombiya Tarihi Hafıza Ulusal Merkezi (CNMH) tarafından yapılan araştırmaya göre ülkede on yıllarca süren silahlı çatışma sırasında yaklaşık 61 bin insan kayboldu. Raporda ‘suçun boyutları tüyler ürpertici ve ahlaksız' olarak tanımlandı. Rapora göre Kolombiya'da, Arjantin'de 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde kaybolan insan sayısının iki katı insan kayboldu.

1970-2015 yılları arasındaki olayları inceleyen araştırma, gelecek hafta Bogota ve Medellin kentlerinde tanıtılacak. Elde edilen bilgilere göre kayıplardan sağcı paramiliter çeteler (13 bin 500), solcu gerilla grupları (5 bin 900), organize suç şebekeleri (2 bin 600) ve Kolombiya devleti (2 bin 300) sorumlu. Geriye kalan kayıplarda sorumluluğun kime ait olduğu ise henüz netleştirilebilmiş değil.

BM: İktidar boşluğunu paramiliterler dolduruyor

BM paramiliter grupların bir zamanlar ülkenin büyük gerilla örgütü FARC’ın kontrolündeki bölgelere girmelerinden endişe duyduklarını dile getirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kolombiya Temsilcisi Todd Howland ‘El Universal' gazetesine verdiği bir mülakatta bu bölgelerde sadece geçen yıl ölenlerin sayısının son on yıl içinde ölenlerin sayısını geçtiğini söyledi.

Howland, FARC'ın arkasında bir güç boşluğu bıraktığını ve bundan dolayı devletin gücünü daha etkili bir şekilde göstermek zorunda olduğunu söyledi. Howland ayrıca isyancıların yürüttüğü illegal işleri devralmak isteyen birçok grubun olduğunu söyledi. Geçmişte FARC silahlı mücadelesini uyuşturucu ticaretinden ve madencilikten elde ettiği kazançlarla finanse etti.

İkinci barış anlaşması

Kolombiya hükümeti ve FARC hafta sonu yeniden düzenlenmiş bir barış anlaşması üzerinde anlaştı Anlaşmanın kongrede onaylanması gerekiyor. İki taraf daha önce dört yıl süren görüşmelerin ardından anlaşmanın ilk versiyonu konusunda uzlaşmıştı. Tarafların imzaladığı anlaşma halkoylamasından geçememişti. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos barış çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

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DW / CN, EC