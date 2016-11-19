T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

61 bin Kolombiyalı silahlı çatışmada kayboldu

Kolombiya’da 45 yıllık silahlı çatışma döneminde kaybolanların sayısının 61 bin olduğu belirlendi. Bu sayı, Arjantin’de askeri diktatörlük döneminde kaybolanların iki katı.

19 Kasım 2016 00:24

Kolombiya Tarihi Hafıza Ulusal Merkezi (CNMH) tarafından yapılan araştırmaya göre ülkede on yıllarca süren silahlı çatışma sırasında yaklaşık 61 bin insan kayboldu. Raporda ‘suçun boyutları tüyler ürpertici ve ahlaksız' olarak tanımlandı. Rapora göre Kolombiya'da, Arjantin'de 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde kaybolan insan sayısının iki katı insan kayboldu.

1970-2015 yılları arasındaki olayları inceleyen araştırma, gelecek hafta Bogota ve Medellin kentlerinde tanıtılacak. Elde edilen bilgilere göre kayıplardan sağcı paramiliter çeteler (13 bin 500), solcu gerilla grupları (5 bin 900), organize suç şebekeleri (2 bin 600) ve Kolombiya devleti (2 bin 300) sorumlu. Geriye kalan kayıplarda sorumluluğun kime ait olduğu ise henüz netleştirilebilmiş değil.

BM: İktidar boşluğunu paramiliterler dolduruyor

BM paramiliter grupların bir zamanlar ülkenin büyük gerilla örgütü FARC’ın kontrolündeki bölgelere girmelerinden endişe duyduklarını dile getirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kolombiya Temsilcisi Todd Howland ‘El Universal' gazetesine verdiği bir mülakatta bu bölgelerde sadece geçen yıl ölenlerin sayısının son on yıl içinde ölenlerin sayısını geçtiğini söyledi.

Howland, FARC'ın arkasında bir güç boşluğu bıraktığını ve bundan dolayı devletin gücünü daha etkili bir şekilde göstermek zorunda olduğunu söyledi. Howland ayrıca isyancıların yürüttüğü illegal işleri devralmak isteyen birçok grubun olduğunu söyledi. Geçmişte FARC silahlı mücadelesini uyuşturucu ticaretinden ve madencilikten elde ettiği kazançlarla finanse etti.

İkinci barış anlaşması

Kolombiya hükümeti ve FARC hafta sonu yeniden düzenlenmiş bir barış anlaşması üzerinde anlaştı Anlaşmanın kongrede onaylanması gerekiyor. İki taraf daha önce dört yıl süren görüşmelerin ardından anlaşmanın ilk versiyonu konusunda uzlaşmıştı. Tarafların imzaladığı anlaşma halkoylamasından geçememişti. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos barış çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

©Deutsche Welle Türkçe

DW / CN, EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KolombiyaArjantinTarihi Hafıza Ulusal MerkeziKolombiya ArjantinBogotaMedellinFARC&rsquo;ınMilletlerHakları Yüksek Komiserliği Kolombiya Temsilcisi Todd HowlandUniversalFARCAnlaşmanınDevlet Başkanı Juan Manuel SantosNobel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24