606 milyon liralık arazi TÜRGEV'e 3 milyon liraya verilmiş!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV tarafından Başakşehir’de kurulacak olan İbn-i Haldun Vakıf Üniversitesi’nin arazisinin değerinin çok altında vakfa tahsis edildiği ortaya çıktı. Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, mülkiyeti Hazine’ye ait Maliye Bakanlığı’nın resmi belgesine göre tam ‘606 milyon TL’ değerindeki 779 dönüm arazi TÜRGEV’e 3 milyon TL karşılığında 30 yıllığına tahsis edildi. TÜRGEV’e üniversite açma yetkisi veren yasa, 31 Mart gecesi AKP’nin oylarıyla sabaha karşı saat 05.20’de yasalaşmıştı.

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 2 Şubat 2015’te İstanbul Defterdarlığı’na yazılan “TÜRGEV İrtifak Hakkı” konulu yazıda, Başakşehir İkitelli Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Hazine’ye ait iki farklı parselden toplamda 779 bin 32 metrekarelik alan üzerinde TÜRGEV tarafından “eğitim, öğretim ve öğrenci yurdu” olarak kullanılmak üzere irtifak hakkı tesisinin talep edildiği belirtildi.

İrtifak hakkına ilişkin tahmin edilen 29 Ocak 2015 tarihli bedel tespit raporunda arazinin ‘204 bin 425 metrekarelik’ kısmına, metrekaresi bin TL’den 204 milyon 425 bin 730 TL satış bedeli takdir edildiği ifade edildi. Yine aynı resmi yazıda arazinin ‘574 bin 606 metrekarelik’ kısmına ise metrekaresi 700 TL’den 402 milyon 224 bin 564 TL satış bedeli belirlendiği kaydedildi. 2 parselden oluşan arazilerin toplam değeri ise ‘606 milyon 650 bin 294 TL’ olarak hesaplandı.

Bakanlık devrede

606 milyon değerindeki araziyle ilgili ‘üniversite alanı olarak değiştirilmesine ilişkin’ görüşü sorulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 27 Ocak 2015 tarihli yazısında, alana yönelik planlama ve çalışmaları yönlendirecek master plan çalışmalarına başlandığını, avan master plan onayının da gerçekleştirildiğini bildirdi. 5 binlik ve binlik planlama çalışmalarında, alanın bütününde üniversite alanı gibi büyük ölçekli donatı alanlarında yer almasının öngörüldüğü ifade edildi. Alanda irtifak hakkı kurulması halinde amacı doğrultusunda üniversite alanı olarak işlenebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Araziyle ilgili, Milli Savunma Bakanlığı’ndan da görüş istendi. 17 Aralık 2013’te alınan yazıda alanı oluşturan 130 hektar yüzölçümlü arazinin bedelinin Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve TOKİ arasında imzalanan protokole göre bu bedelin Maliye Bakanlığı tarafından TOKİ’ye ödenmesi koşuluyla, Milli Savunma Bakanlığı’na ait olan tahsisin kaldırılmasının uygun görüldüğü belirtildi. 130 hektarlık arazi 66’ıncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kışlası’ndan kopacak.

Aynı gün ‘olur’ verdi

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün Maliye Bakanlık Makamı’na yazdığı 2 Şubat 2015 tarihli “TÜRGEV” konulu talep yazısı aynı gün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından ‘olur’ verilerek imzalandı.

Gece yarısı yasalaştı

TÜRGEV’e üniversite açma yetkisi veren yasa, sabaha karşı 05.20’de TBMM’de yasalaşmıştı. TBMM Genel Kurulu’nda biri devlet, 2’si vakıf 3 üniversitenin kurulmasını öngören tasarı gündemin en yoğun olduğu günde sessiz sedasız kabul edilerek yasalaşmıştı.