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Ekonomi

605 adet TOKİ konutuna bir haftada 8 bin başvuru

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Kayaşehir'de inşa edilen konutlara ilişkin açıklama yaptı

07 Nisan 2018 20:51

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan 605 konuta bir hafta içinde 8 bin başvuru yapıldı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul  Kayaşehir'de orta gelirli vatandaşlar için ürettikleri 605 konuta olan ilginin, sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade etti.

Habertürk’te yer alan habere göre, Turan, "İstanbul Kayaşehir'de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz 605 sosyal konutumuza, müracaatların başladığı ilk bir haftada yaklaşık 8 bin başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, öncelikli hedeflerinin dar ve orta gelirli, bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşları kira öder gibi konut sahibi yapmak olduğunu aktardı.

Sosyal devletin en önemli yansımasının vatandaşın barınma ihtiyacını karşılaması olduğuna dikkati çeken Turan, İdarenin bunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğinin altını çizen Turan, "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor." açıklamasında bulundu.

İstanbul Kayaşehir'de konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını 11 Nisan'a kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiğini bildiren Turan, başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisan'da yapılacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini ifade etti.

 

 

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