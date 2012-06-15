600 Suudi kadından direksiyon başına geçme imzası

Suudi Arabistan'da 600 kadar kadın, otomobil kullanma izninin en azından istisnaî durumlarda verilmesi için Kral Abdullah'a bir dilekçe gönderdi.

Suudi kadınların otomobil kullanabilmek için yürüttükleri mücadele ve eylemler devam ediyor. Geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerinin ardından bu yıl yeni bir atakta daha bulunan Suudi kadınlar, internet üzerinden yürütülen kampanya ile otomobil yasağının en azından istisnai durumlarda kaldırılması için Kral Abdullah’a bir dilekçe gönderdi.

Dilekçede yurtdışında ehliyet almış kadınların “gerektiği takdirde” direksiyona geçebilmesi istendi ve“Biz sadece tıpkı bütün dünya kadınlarının sahip olduğu otomobil kullanma hakkının bize de verilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi. Dilekçede kadınlar için sürücü okullarına izin verilmesi de istendi.

13 Haziran Çarşamba gününe kadar yaklaşık 600 kadın dilekçenin altına imza attı. Bu kadınlar arasında “Women drive” hareketinin sembol ismi Manal el Şerif de bulunuyor.

Geçen yıl ceza alan kadınlar

Manal el Şerif geçen yıl otomobil kullanırken kaydettiği video görüntülerini Youtube'da yayınladığı için on gün tutuklu kalmış, ardından şartlı tahliye edilmişti. Yine geçen yıl otomobil kullanma yasağını ihlâl ettiği gerekçesi ile 10 kırbaç cezasına çarptırılan ancak sonradan affedilen Şeyma Yastaniha’nın da bu dilekçenin altında imzası bulunuyor.

Geçen yıl haziran ayında düzenlenmesi planlanan “bir günlük otomobil kullanma” eylemi, eylemci kadınlara yönelik yoğun yıldırma kampanyaları nedeniyle iptal edilmişti.

Suudi Arabistan yasalarında kadınların otomobil kullanması açıkça yasa ile değil, fetva ile yasaklanıyor. Ancak yapılan bazı protesto eylemlerinin ardından İçişleri Bakanı Prens Nayef, yasak uygulanmasını istemişti.(Deutsche Welle Türkçe)