-600 SOYKIRIM KURBANI TOPRAĞA VERİLECEK SARAYBOSNA (A.A) - 06.07.2011 - Bosna'daki savaş sırasında Temmuz 1995 yılında 8 bin Boşnak erkeğin katledildiği Srebrenitsa'da, soykırımın 16. yıldönümü için 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde 600 kurbanın cenazeleri toprağa verilecek. Soykırım kurbanlarının cenazelerinin defnedildiği Potoçari Anıt Merkezi'nde 11 Temmuz'da düzenlenecek toplu cenaze törenleri için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Potoçari Anıt Merkezi Müdürü Mersed Smayloviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş zamanında BM'nin "güvenli bölge" ilan ettiği ve Hollandalı askerlerin koruması altındaki Srebrenitsa'da, 1995 yılının temmuz ayında işlenen soykırımın kurbanlarından yaklaşık 600 kişinin cenazelerinin bu yıl toprağa verileceğini kaydetti. Toplu mezarlardan cesetleri çıkartılan kurbanlardan Tuzla kentindeki Podrinye DNA Merkezi'nde yaklaşık 600 kurbanın kimliğinin tespit edildiğini ifade eden Smayloviç şöyle konuştu: "Ancak bu kurbanların birçoğunun cesetleri, bir bütün olarak toplu mezarlarda bulunamadı. Çünkü katiller kurbanları gömdükleri yerlerden çıkartarak başka yerlere gömdükleri için cesetler parçalandı. Çok sayıda kurban yakınının, toplu mezarlardan çıkartılan yakınlarının cesetlerinin diğer parçalarını bulmak için artık sabrı kalmadı. Bu nedenle bu yıl cesetlerin birçoğu, sadece birkaç parçasıyla toprağa verilecek. Bu yıl cenaze törenine doğru cesedi toprağa verilecek kurban sayısı daha da artabilir." -YETKİLİLERİN KONUŞMALARI MEZARLIK ALANINDA YAPILMAYACAK- Srebrenitsa soykırımı kurbanlarından 4 bin 524'ünün kabrinin bulunduğu Potoçari Anıt Mezarı'nda ise bu yılki törenlerde toprağa verilecek cenazeler için başlatılan mezar kazma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan her yıl düzenlenen anma törenlerinde yerli ve yabancı devlet adamlarının mezarlık alanında yaptıkları konuşmalarda bu yıl değişiklik yapıldı. Kurban yakınlarının şikayeti üzerine, anma törenlerini tertip komitesi yerli ve yabancı devlet yetkililerin konuşmalarının mezarlık alanında yapılmamasına ilişkin karar aldı. Bu yıl yapılacak törenlerde, mezarlık alanında sadece dini tören yapılacak ve dualar okunacak. Protokol konuşmalarının ise Potoçari'deki mezarlığın karşısında yer alan ve savaş sırasında Hollandalı askerlerin kullandığı eski fabrikada yapılacağı belirtildi. -KURBANLARIN TABUTLARI VİSOKO KENTİNDE HAZIRLANIYOR- Törenlerde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri ise Saraybosna yakınlarındaki Visoko kentine götürüldü. Cenazelerin defni için son hazırlıklar burada yapılıyor. Kurbanların cenazeleri, Visoko'da hazırlanan tabutlara konulacak ve 9 Temmuz sabahı Srebrenitsa'ya götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkarılacak. Konvoydaki cenazeler, aynı gün başkent Saraybosna'da Devlet Başkanlığı binası önünde devlet yetkilileri, kurbanların yakınları ve halkın katılacağı törenin ardından son yolculuklarına uğurlanacak. Konvoy, Srebrenitsa soykırımının sorumlusu Ratko Maldiç'in savaş sırasında karargah olarak kullandığı Han Piyesak ve Vlasenica üzerinden daha sonra Potoçari'ye ulaşacak. Hollandalı askerlerin savaş zamanında kullandığı fabrikaya konulacak olan tabutlar, daha sonra törenlerin yapılacağı alana taşınacak ve 11 Temmuz'da öğleyin kılınacak toplu cenaze namazının ardından toprağa verilecek. -ÖLÜM YÜRÜYÜŞÜ 8 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR- Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995 tarihinde Ratko Mladiç'in birliklerince işgal edilmesi üzerine soykırımdan kaçan kurbanların orman yolunu kullanarak Tuzla kentine ulaşmak üzere kullandığı güzergahta her yıl yapılan ölüm yürüyüşü, bu yıl 8 Temmuz Cuma günü başlayacak. Tuzla yakınındaki Nezuk kasabasından Srebrenitsa istikametine doğru yapılacak ve 3 gün sürecek ölüm yürüyüşüne bu yıl Bosna-Hersek'in çeşitli kentlerinin yanı sıra İsveç, Almanya, Avusturya ve İsveç'ten bisikletleriyle önceden yola çıkan Boşnaklar da katılacak. Yaya olarak orman yolu kullanılarak yapılan yürüyüşe Türkiye'den de katılanlar olacağı öğrenildi. Yürüyüş 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarı'nda sona erecek. -BOSNA-HERSEK FEDERASYONU, "YAS GÜNÜ" İLAN ETTİ- Bosna-Hersek'i oluşturan 2 entiteden biri olan Bosna-Hersek Federasyonu'nda, Srebrenitsa soykırımının yapıldığı 11 Temmuz "yas günü" ilan edildi. Bosna-Hersek Federasyonu hükümetinin dünkü toplantısında karar kapsamında, federasyona bağlı kurumlarda 11 Temmuz'da Bosna-Hersek bayrağı yarıya indirilecek ve gün boyu eğlence ve benzeri faaliyetler yapılmayacak. Ayrıca Bosna-Hersek Federasyonu'nda yayın yapan medya da programlarını yas gününe göre yapmakla yükümlü olacak.