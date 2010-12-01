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Ekonomi

600 MİLYON YENİ MADENİ PARA   ANKARA (A.A)

01 Aralık 2010 12:48

-600 MİLYON YENİ MADENİ PARA   ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - Darphane ve Damga Matbaası, gelecek yıl 600 milyon adet madeni para basacak.  Darphane ve Damga Matbaası'nda, 2011 yılında, 15 milyon adet 1 kuruş, 150'şer milyon adet 5 ve 10 kuruş, 90 milyon adet 25 kuruş, 75 milyon adet 50 kuruş ile 120 milyon adet 1 lira basılması planlanıyor. Böylece gelecek sene, 201 milyon 150 bin liralık madeni para basılmış olacak. Matbaa bölümünde ise gelecek sene 39 milyon 585 bin adet elektronik pasaport, uluslararası aile cüzdanı, nüfus cüzdanı, ikamet tezkeresi, sürücü ve trafik belgeleri ile siparişe göre kıymetsiz kağıt basılacak.  Ayrıca Cumhuriyet altını basımının yanı sıra tarihi, kültürel, sanatsal olayları ve anmaya değer günleri hatırlatmak üzere gerekli miktarda hatıra para üretimi, resmi dairelere yapılan mühür, soğuk ve sıcak damga ve özel sektör firmalarının anma günleri, yıl dönümleri için hatıra madalyon gibi basım işlerine de devam edilecek. Bu yıl Darphane ve Damga Matbaası'nda 488 milyon 500 bin adet madeni para ile 39 milyon 135 bin adet elektronik pasaport, uluslararası aile cüzdanı, nüfus cüzdanı, ikamet tezkeresi, sürücü ve trafik belgeleri ile siparişe göre kıymetsiz kağıt basılması öngörülmüştü. -BU YIL 1,3 MİLYON YENİ PASAPORT BASILDI- Türkiye'nin de yer aldığı 190'nın üzerinde üyesi bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından alınan tavsiye kararı uyarınca yapılan değişiklikle, eski tip pasaportlar tüm dünyada 24 Kasım 2015 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılacak. Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğü, Haziran ayında yeni tip (çipli) pasaport uygulamasına başlamıştı. Darphane ve Damga Matbaası da hazırlıklar kapsamında bu sene yalnızca çipli pasaport bastı. Darphane ve Damga Matbaası'nda bu yıl ekim ayı itibarıyla basılan çipli pasaport sayısı 1 milyon 296 bin oldu.

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