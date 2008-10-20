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Ekonomi

600 milyon euroluk hata üç yöneticiyi yedi

Fransa'da yanlış işlemlerden dolayı bir günde 600 milyon euro zarar eden bankanın üst düzey üç yöneticisi istifa etti.

20 Ekim 2008 03:00

Fransa'da Caisse d'Epargne isimli bankanın, 6 Ekim'de borsada yanlış işlemlerden dolayı bir günde 600 milyon euro zarar etmesinin ardından, bankanın üst düzey üç yöneticisi istifa etti.


Banka yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından, yönetim kurulu başkanı Charles Milhoud, genel müdür Nicolas Merindol ve finans müdürü Julien Carmona bankadaki görevlerinden istifa etti.

Yönetim kurulu başkanı yaptığı yazılı açıklamada, “işlemcilerin yaptığı yanlışla ilgili sorumluluğu üstlendiğini” belirtti ve “hiç bir maddi tazminat talebi bulunmadan istifasını sunduğunu” söyledi.

Banka idaresi tarafından cuma günü basına yapılan açıklamada, bankanın altı işlemcisinin hatası yüzünden meydana gelen zararın, sermayesi 20 milyar euronun üzerindeki bankanın geleceği için tehdit oluşturmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, zararın sorumlusunun cezalandırıldığı ve konu ile ilgili gelişmeler için bankalar arası kurulun bilgilendirildiği ifade edilmişti.

Fransa'da Caisse d'Epargne ile Banque Populaire'in birleşmesi bekleniyor. İki bankanın birleşmesi sonucu oluşacak yeni bankanın mevduatı 480 milyar euroya, müşteri sayısı ise 6 milyona çıkacak.

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