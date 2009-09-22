600 milyon dolarlık uçak bakım merkezi

THY Teknik A.Ş., 600 milyon dolara Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak bakım merkezi kuruyor. Aralıkta Pratt&Whitney’le 100 milyon dolarlık “Türk Motor Merkezi”ni açacaklarını belirten THY Teknik Genel Müdürü İsmail Demir, hedeflerinin dünya uçak bakım pastasından 8 milyar dolarlık pay almak olduğunu söylüyor.



Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş., İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 600 milyon dolarlık yatırımla uçak bakım merkezi kuruyor. Hürriyet'in haberine göre ilk aşaması yıl sonunda hizmete girecek merkez, 2012’den itibaren tam kapasite çalışmaya başlayacak. Hedef, 2019’da toplam 65 milyar dolara ulaşacak dünya uçak bakım pazarından en az 8 milyar dolarlık pay alabilmek.



Türk Motor Merkezi



HABOM (Havacılık Bakım Onarım Merkezi) olarak adlandırılan projenin THY’nin yanı sıra Türkiye ve bölgedeki havayollarına hizmet vereceğini söyleyen THY Teknik Genel Müdürü Doç. İsmail Demir, aralıkta dünya uçak motor devi Pratt&Whitney (P&W) şirketi ile 100 milyon dolarlık “Türk Motor Merkezi”ni hizmete açacaklarını söyledi. Demir, “Merkez, Boeing 737’lerde kullanılan CFM56 ve Airbus A320 ailesinin V2500 motorlarına hizmet verecek. 10 hektar arazide kurulu tesiste 24 bin metre kare kapalı alan var. Yılda 300 uçak motoruna bakıp ilk etapta 250 kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.



İnşaat ihalesi yakında



Projenin 2. ve 3. aşamalarında ise iki büyük uçak hangarı ile bakım atölyeleri ve destek tesislerinin kurulması planlanıyor. İnşaat ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak proje toplam 500 milyon dolara ulaşacak. Motor bakım tesisiyle birlikte HABOM’daki toplam yatırım 600 milyon dolara çıkacak. Önce 12 dar gövdeli uçak alabilen bir hangar yapılacak. Bunu 3 geniş gövdeli uçak kapasiteli ikinci hangar izleyecek. 20 hektarlık alanda 364 bin metre karesi kapalı olmak üzere inşa edilecek hangarlarda ayrıca avionik olarak adlandırılan elektronik sistemler, iniş takımı, kabin ve diğer kompenentlerle ilgili bakım atölyeler de bulunacak.



Teknisyen yetiştiriyor



Atatürk Havalimanı’nda 2 bin 600 teknisyenin çalıştığı THY Teknik’in HABOM’la kapasitesinin üçe katlanacağını söyleyen Demir, şöyle konuştu: “Sabiha Gökçen’deki HABOM’un büyüklüğü mevcut THY Teknik’in iki katı olacak. Yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için 2 yıldır eğitim programımız sürüyor. İşkur’la ortak projemizde bu gençlere 6 ay teorik ve uygulamalı eğitim veriyoruz. Eğitimleri sırasında bizden cep harçlığı alıyorlar. Sonra sınava girip kazananlar THY Teknik’te işe başlıyor. Hedefimiz yılda 300 kişi yetiştirmek.”



Büyümek için ortaklık yapmaya açık olacağız



MOTORDA P&W ile ortaklığa giden THY Teknik, komponent konusunda imalatçılarla yapılacak yeni iş birlikleri için çalışıyor. Avrupa’da işçilik maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle havayollarının alternatif pazarlar aradıklarına dikkat çeken THY Teknik Genel Müdürü Doç. İsmail Demir, “Şu an Türkiye’de özel sektörle birlikte bakım pazarında ciro yaklaşık 500 milyon dolar. Mevcut 45 milyar dolarlık dünya pazarındaki payımız yüzde 1’in üzerinde. Amacımız, imalatçılarla ortak yatırımlarla büyümek, THY ve özel sektörün yatırımlarıyla bunu 10 yılda 8 milyar dolara çıkartmak” diye konuştu.



HABOM, mühendislik hizmeti de verecek



BAKIMIN yanı sıra HABOM’da uçak modifikasyonu, özel iş jetlerinin kabin tasarımı gibi mühendislik konularda da hizmet verilecek. HABOM’da uçakta kullanılacak parçaların havacılık otoriteleri için sertifikasyonu da yapılabilecek. THY Teknik, sivil sistemlerin kullanıldığı askeri uçak projelerine de bakım desteği vermeyi istiyor. Hava Kuvvetleri’ne alınan Boeing 737 tipi Erken Uyarı Komuta Kontrol Uçağı ile Airbus’ın A400M ortak nakliye uçağı konusunda da çalışma yapmak istiyor.



