"600 IŞİD'li Suriye çölünde sıkıştırıldı"

Suriye, Lübnan ve Hizbullah’ın IŞİD’le yaptığı anlaşma sonucu Suriye-Lübnan sınırından çekilmeyi kabul eden 300 IŞİD'li teröristin ve ailelerinden oluşan 300 sivile ilişkin tartışma sürüyor. IŞİD'lilerin ve ailelerinin Irak sınırına taşınmasına karşı çıkan ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon, 17 otobüslük konvoyun Suriye çölünde sıkıştırıldığını duyurdu.

Duvar'da yer alan habere göre koalisyondan yapılan açıklamada, konvoyun hâlâ Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgede bulunduğu belirtildi. Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, “Konvoy, Suriye’nin doğusundaki diğer IŞİD unsurlarıyla bağlantı kurmayı başaramadı” denildi. Dillon, “O konvoyu izlemeyi sürdürüyoruz. Ve doğudaki herhangi bir IŞİD unsuruyla birleşmesi yönündeki hareketlerini engelleyeceğiz. Oraya doğru hareket etmeyi deneyen tüm IŞİD birimlerini vurmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Açıklamada, koalisyonun Rusya’dan da Suriye hükümetiyle temas kurup ‘konvoyun Irak sınırına daha da yaklaşmasının engelleneceğini’ aktarmasının istendiği belirtildi.

Suriye ve Lübnan orduları ile Hizbullah’ın Lübnan sınırındaki ortak operasyonu sonucu köşeye sıkışan IŞİD'liler doğuya çekilmeyi kabul etmiş; teröristlerin Irak sınırına gönderilmesi planına Bağdat, Erbil ve Washington’dan tepki gelmişti.