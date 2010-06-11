'600 bin vereyim şikayetten vazgeçin'

T24 - Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaptırdığı maçta çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan Tamer Karadağ'ın babası kulübe ilginç bir teklifte bulundu: 'Şikayetinizden vazgeçin, 600 bin TL nakit ödeyeyim'.





FB yöneticileri, teklifi reddetti



Akşam gazetesinden Levent Albayrak'ın haberine göre, Turkcell Süper Lig'de Bursaspor'un büyük bir başarıya imza atarak şampiyon olması, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la yaptığı ve kupayı kaçırdığı maç sonrası Şükrü Saraçoğlu stadı savaş alanına dönmüştü. Stadyumdaki koltukların yakılması ve çıkan olayların ardından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği spor suçları polisleri güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelileri belirleyip operasyon başlatmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Arka Sıradakiler adlı dizinin oyuncularından Emir Yolaç'ın da bulunduğu gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklanmıştı. Son olarak önceki gün yine gözaltına alınan 6 kişi savcılık tarafından denetimli serbestlik şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





Oğlumu hapisten çıkarın



Asayiş Şube Müdürlüğü'nün soruşturması sürerken geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme yaşandı. İlk operasyonda tutuklanan 7 şüpheli arasında bulunan Tamer Karadağ adlı gencin işadamı babası Osman Karadağ Fenerbahçe Spor Kulübü'ne giderek yöneticilerle bir görüşme yaptı. Oğlunun cezaevine girmesini kaldıramayan Osman Karadağ kulüp yöneticilerine oğlundan şikayetçi olmamaları halinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda çıkan yangında meydana gelen hasarın tüm masraflarını karşılayacağını söyledi.



Osman Karadağ'ın bu teklifi karşısında çok şaşıran kulüp yöneticileri ise bu teklife sıcak bakmadı. Kulüp yöneticileri Osman Karadağ'a birçok taraftarları hakkında soruşturma yapıldığını ayrımcılık yapamayacaklarını iletti. Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ayrıca yürütülen soruşturma neticesinde bir kamu davası açılacağını dolayısıyla kendilerinin şikayetçi olmaması halinde bile yargılamanın süreceğini söyledi. Yöneticilerden olumsuz yanıt alan baba Osman Karadağ'ın yaklaşık 600 bin TL lira olan zararı kulübe ödeyeceği makbuzu da ilk duruşmada mahkemeye sunacağı öğrenildi.





