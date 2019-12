-600 bin sığır ithal edildi TBMM (A.A) - 14.11.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, iktidarları döneminde ithalat izni alınmasının ardından 30 Eylül 2011 tarihine kadar 600 bin sığır, 1 milyon 400 bin koyun ithal edildiğini bildirdi. Eker, CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın hayvan ithalatı ile ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Et piyasasında özellikle son dönemde meydana gelen aşırı fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi ve kırmızı et ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, piyasalara ithalat yoluyla müdahale edilmesinin zorunlu hale geldiğini belirten Eker, bu nedenle, kasaplık ve besilik canlı sığır, kasaplık ve besilik koyun ile sığır eti (karkas) ithalatına izin verildiğini bildirdi. Eker, ithalatın piyasalarda olumlu etki yarattığını ve et fiyatlarında düşüş başladığını ifade etti. Bakan Eker, 2010 yılında 25 bin 301 baş, 2011 yılının ekim ayı itibariyle 66 bin 244 baş damızlık sığır için ithalat izni verildiğini kaydetti. -''Büyükbaş hayvan sayısı yüzde 16 arttı''- Büyükbaş hayvan sayısının TÜİK rakamlarına göre, 2010'da önceki yıla göre yüzde 6,5; 2002 yılına göre ise yüzde 16,1 artarak 11,5 milyon başa ulaştığını ifade eden Eker, şunları kaydetti: ''30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla; Avusturya, Avustralya, Brezilya, Estonya, Letonya, Litvanya, Fransa, Macaristan, Uruguay, Yunanistan'dan 262 bin 589 baş kasaplık ve 334 bin 426 baş besilik sığır; Avustralya, Bulgaristan, Macaristan, Uruguay ve Yunanistan'dan 1 milyon 156 bin 879 baş kasaplık ve 242 bin 277 baş besilik koyun; AB ülkelerinden 155 bin 890 ton sığır eti (karkas) ithalatı gerçekleştirilmiştir. Kasaplık ve besilik sığır ile koyun ithalatları; bakanlığımız tarafından belirlenen sağlık şartlarını karşılayan ülkelerden, ihracatçı ülkede ve ülkemiz girişinde bakanlığımız resmi veteriner hekimlerince yapılan kontrol ve muayene sonucu hayvanların uygun bulunması halinde gerçekleştirilmekte olup, sağlıklı olmayan hayvanların ithalatına müsaade edilmemektedir.'' Eker, ithal edilen etlerin şap hastalığından ari ya da aşılı ari ülkelerden temin edildiğini belirtti. Kesilecek hayvanların, Türkiye'den giden veteriner hekimler tarafından kesilmeden önce her yönden canlı muayenelerinin yapıldığını ve gerekli tetkikler gerçekleştirildikten sonra ithalatına izin verildiğini ifade eden Eker, ''Bu kapsamda ithal edilen hayvanların etleri, şap hastalığı yönünden tamamen ari olduğundan hastalığının ülkemize girişi mümkün değildir'' dedi. Şap hastalığı ile mücadele etmek için alınan önlemleri belirten Eker, hastalık çıkmadan önce, duyarlı hayvanların periyodik olarak yılda 2 kez şap aşısı ile aşılandığını bildirdi. Bakan Eker, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in soru önergesine verdiği yanıtta da ''2010 yılı Kurban Bayramı için Trakya bölgesine Avustralya, Bulgaristan, Macaristan ve Yunanistan'dan 305 bin 559 baş kurbanlık koyun ve Avustralya, Estonya, Letonya, Macaristan, Uruguay ve Yunanistan'dan 19 bin 987 baş kurbanlık sığır ithalatı gerçekleştirilmiştir'' dedi.