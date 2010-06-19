600 bin aday LYS'de yarışacak

T24 - Matematik ağırlıklı LYS-1'e 601 bin, öğleden sonra gerçekleştirilecek yabancı dil sınavı LYS-5'e ise 31 bin 300 aday katılacak.



Üniversite adaylarının katılacağı ve bu yıldan itibaren uygulanacak Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) ilk oturumları, bugün yapılacak.



LYS, Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. LYS-1, 1882 binada, 28 bin 509 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda 86 bin 536 personel görev alacak. LYS-5 ise 148 binada, 1133 salonda yapılacak ve sınavda 5 bin 9 görevli çalışacak. LYS'nin sabah oturumu saat 10.00'da, öğleden sonraki oturum 14.30'da yapılacak.



Sabah yapılacak Matematik ağırlıklı LYS-1'e 601 bin, öğleden sonra gerçekleştirilecek Yabancı Dil Sınavı LYS-5'e ise 31 bin 300 aday katılacak.



LYS-1 tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecek, sınavda Matematik ve Geometri testleri yer alacak. Matematik Testi'nde 50 soru bulunacak ve 75 dakika süre verilecek. Öğrenciler Geometri Testi'nde ise 30 soruyu 45 dakikada çözecek. Testler ayrı soru kitapçıklarında bulunacak, ancak tek cevap kağıdı kullanılacak.



Öğleden sonra yapılacak yabancı dil sınavı da tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak. Sınav, Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 3 dilde yapılacak. Her dilin testinde yer alan soruların cevap anahtarları birbirinden farklı olacak.



Adaylar, gireceği yabancı dili, cevap kağıdının üst kısmında yer alan ''Sınav Yabancı Dili'' alanına işaretleyecekler ve bu dildeki soruları cevaplayacaklar. Bu sınavda da tek soru kitapçığı verilecek ve öğrenciler tek cevap kağıdına soruların cevaplarını işaretleyecek.



Öte yandan 20 Haziran Pazar günü yapılacak Sosyal Bilimler Sınavı'na (LYS-4) 349 bin 100 aday girecek. Sınav, 1164 binada, 15 bin 705 salonda yapılacak ve sınavda 49 bin 838 görevli çalışacak.





