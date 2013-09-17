60 yıllık Adapazarı Şeker'i Ülker aldı

Bank Asya, Eylül 2012 tarihinde devraldığı Adapazarı Şeker Fabrikası'ndaki yüzde 98.8 hisse ve fabrikaya ait taşınmazları, alacak ve borçların mahsup edilmesi şartıyla 182 milyon lira bedel üzerinden Yıldız Holding'e satılması için sözleşme imzaladı.

Bank Asya'dan KAP'a gönderilen açıklamada, hisse devri için izin başvurularının yapıldığı belirtilirken, "Satış bedeli, izin sonrası devir tarihi itibariyle şirketin mali tabloları esas alınarak bulunacak alacak ve borçlarına ilişkin düzeltme değeri mahsup edilmek şartıyla 182 milyon lira olarak belirlenmişti" denildi.