60 yaşındaki sörfçü köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti

Avustralya'da 60 yaşında bir sörfçü köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer sörfçüye saldıran köpek balığının 3 metre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde sörf yapan 60 yaşında bir adam köpek balığı saldırısına uğradı. Yetkililer sahilde birinin saldırıya uğradığı haberini alınca olay yerine gitti. Sırtından ve kalçasından ısırılan adama ilk olay olay yerinde müdahale edildi. Ancak adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırının yaşandığı sahil 24 saatliğine kapatıldı.

Drone ve jetskilerle yapılan takip sonucu ısıran köpek balığı tespit edildi. Yetkililer balığın büyük beyaz köpek balığı olduğu ve 3 metre uzunluğunda olduğunu tespit etti.