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60 yaşındaki kadına cinsel saldırı sanığına 6 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, düğünde Havva T

18 Aralık 2017 20:38

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, düğünde Havva T.\'ye (60) cinsel tacizde bulunup, daha sonra da evine giderek tacize devam ettiği iddiası ile tutuklu yargılanan  Dursun B. (55), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen 14 Ağustos\'ta meydana geldi. İddiaya göre Dursun B., gittiği düğünde bulunan Havva T.\'ye cinsel tacizde bulundu. Daha sonra Havva T.\'nin evine de giden Dursun T. tacizini sürdürdü. Polise giden Havva T., Dursun B.\'den şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Dursun B. \"Havva T. kendisine sarkıntılık ettiğimi söylüyor. Ben böyle bir şey yapmadım. Yüce adaletinize güveniyorum. Beraatımı istiyorum\'\' dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Dursun B.\'ye, \'Basit cinsel ve konut saldırısı\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

 

 

 

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