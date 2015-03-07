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Dünya

60 yaşındaki kadın ikiz bebek doğurdu

Avusturya'da 60 yaşında bir kadının bebek sahibi olması ülkede etik bir tartışmayı da beraberinde getirdi

07 Mart 2015 00:31

Stern Online´in "kurier.at" gazetesine dayanarak verdiği habere göre, Linz yakınlarında bir klinikte sağlıklı iki bebek dünyaya getiren 60 yaşındaki kadının sağlık durumu iyi.  

Avusturya´da  45 yaş üzerindeki kadınların yapay döllenme yoluyla hamile kalmaları yasak olduğu için, kadının ülke dışında yapay döllenme yaptırdığı belirtiliyor. Aynı kadının 3 yıl önce de yapay döllenme ile bir kız çocuğu dünyaya getirdiği kaydedildi.

63 yaşındaki baba durumdan memnun olsa da, oldukça geç sayılabilecek bir yaşta anne olan kadın, Avusturya´da yeni bir etik tartışma başlattı. 

Geç yaşta çocuk sahibi olmanın bencillik ve sorumsuzluk olduğu yönünde eleştirilere maruz kalan yaşlı çift, çocukların küçük yaşta anne ve babalarına bakma sorumluluğu hatırlatılarak eleştiriliyor.

Kadının doğum yaptığı hastanenin doktorları ise, ileri yaşta hamileliği riskleri nedeniyle tavsiye etmediklerini belirtiyor.

 

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