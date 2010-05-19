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Dünya

60 Taliban militanı öldürüldü

Pakistan'ın aşiretler bölgesindeki Orakzai'de Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 60 militan öldürüldü.

19 Mayıs 2010 03:00

T24- Pakistan'ın aşiretler bölgesindeki Orakzai'de Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 60 militan öldürüldü.

 
Pakistan'ın aşiretler bölgesindeki Orakzai'de Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 60 militanın öldürüldüğü bildirildi.


Ordunun Peşaver'deki karargahından yapılan açıklamaya göre, yukarı Orakzai bölgesinde gece boyunca süren çatışmalarda 40'tan fazla militanla 22 asker de yaralandı.


Pakistan ordusunun mart ayı ortalarında Orakzai bölgesinde başlattığı operasyonlarda 700'den fazla militan öldürüldü.

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