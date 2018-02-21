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60 milyon liralık dolandırıcılığa 20 tutuklama

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, ticari geçmişi temiz olup, faaliyetlerine ara vermiş veya devam etmekte olan küçük sermayeli şirketleri satın alarak yaklaşık 60 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasy

21 Şubat 2018 19:07

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, ticari geçmişi temiz olup, faaliyetlerine ara vermiş veya devam etmekte olan küçük sermayeli şirketleri satın alarak yaklaşık 60 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 20\'si, mahkeme tarafından tutuklandı.
Elazığ Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ticari geçmişi temiz olup, faaliyetlerine ara vermiş veya devam etmekte olan küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık yapan bir şebeke ile ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Elazığ merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay\'da belirlenen adreslere yönelik olarak eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5\'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 20\'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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