60 milyon dolarını çalışanlarına dağıttı

Babasının 1946'da kurduğu ve ailesinin 1980'lerde bir yatırımcı gruba sattığı Florida Kent Ulusal Bankasını 1985'te geri alan Leonard Abess Jr., 7 ofis ve 400 milyon dolarlık portföyle devraldığı bankayı 18 ofis ve 2,75 milyar dolarlık portföye sahip hale getirdi.Sonbaharda bankanın yüzde 83'ünü 927 milyon dolara bir İspanyol bankasına satan Abess, bunun 60 milyon dolarlık kısmını da 72'si emekli olmak üzere 471 çalışanına dağıttı.Abess'in ve çalışanlarının hikayesi yerel basında da geniş olarak yer aldı.