60 lisenin kimya laboratuvarı yenilenecek

T24 - BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı hibe protokolü kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 60 lisenin kimya laboratuvarlarını yenileyecek.

Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilen protokol törenine, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Esengül Civelek, BASF Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Kurumsal İletişim Müdürü Arzu Aksoy Bilgen, şirketin diğer ilgilileri ve Bakanlık yetkilileri katıldı.

Müsteşar Civelek, MEB Eğitim Araçları ve Donatımı Daire Başkanlığı ile BASF arasında ortaöğretim kurumlarının kimya, biyoloji laboratuvarlarının yenilenmesi için protokol imzalanacağını söyledi.

Bakanlığın temel hedefinin, kaliteli ve verimli bir eğitim olduğunu belirten Civelek, ''Tabii ki bu temel hedefe ulaşabilmek için eğitim mekanlarımızın, dersliklerimizin, atölyelerimizin, uygulama birimlerimizin ileri teknolojiyle donatılması büyük önem taşıyor'' dedi.

Eğitim öğretim kurumlarının ihtiyaçlarının ağırlıklı olarak her geçen yıl artan kamu kaynaklarıyla karşılandığını bildiren Civelek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''BASF Türk Kimya ve Sanayi Limited Şirketi 3 yıl içerisinde toplam maliyeti 1 milyon TL'yi bulan 60 laboratuvarımızın ileri teknolojiyle donatımını gerçekleştirecek. Bu katkının bakanlığımız ve ilgili firma arasında çok önemli bir işbirliği olduğu kadar, güzel bir uygulama olduğunu düşünüyoruz.''

Dünya kimya endüstrisinde önemli bir yere sahip olan BASF firmasının Türkiye'deki kuruluşu olan BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Anadolu'nun nispeten az gelişmiş illerinde bulunan ortaöğretim kurumları bünyesindeki kimya, biyoloji laboratuvarlarını yenileyecek.

Buna göre, 2010 yılında 10, 2011 yılında 20, 2012 yılında 30 olmak üzere, 3 yılda toplam donatım maliyeti yaklaşık 1 milyon TL tutan 60 laboratuvarın gerekli donatım ekipmanları ile eğitim araç gereci ve yoğaltım (tüketim) malzemesi, genel dekorasyon ihtiyaçları karşılanacak.

BASF, projenin ilk aşamasını oluşturan 60 kimya laboratuvarının yenilenme ve donatım çalışmalarını 2012 yılının sonuna kadar kadar tamamlayacak. Kimya laboratuvarları yenilenecek okullar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.